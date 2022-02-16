影／清水街道深夜噪音車聲大 警方將轉請環保局檢驗

台中市清水街道深夜出現多輛轎車聚集，引擎噪音聲音擾民，清水警分局調查後發現，數十輛轎車低速行駛，未發現蛇行和嚴重超速等違規行為，已調閱路口監視器畫面，請台中市環保局追查是否有違反噪音管制法行為。

清水警分局今天說明，有民眾在臉書清水小鎮社團反映，噪音車輛2月13日凌晨兩點出沒在清水區鎮政路一帶，影響周遭住戶安寧，經檢視該影片中數十部車以低速循序行駛，雖未發現蛇行、甩尾、嚴重超速以及逼車等危險駕駛等行為，但清水分局已調閱路口監視器查證所有通過車輛車號，轉請台中市環境保護局依噪音管制法評估辦理檢驗等事宜。

清水分局已規劃靜城專案，在噪音車輛行經之時間及路段，尤其針對假日深夜，執行測速照相勤務，高密度守望、路檢勤務，及沿線加強巡邏，一旦發現有疑似危險駕駛行為時，以最快速度到達現場嚴正執法，共同守護市民安全與安寧。