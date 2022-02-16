基警查緝麻將賭場...驚見兩同仁在場泡茶

基隆市葉姓男子在租屋處涉嫌經營麻將賭場，警方蒐證後昨天前往查緝，逮捕葉男及4名賭客，令人意外的是在場泡茶的5人中，竟有2名員警。警方詢問後將葉男依賭博罪嫌送辦，賭客依社會秩序維護法裁處，2名員警涉足不當場所，將依規定行政處分。

基隆市警二分局偵查隊接獲線報，轄區中正路一間3樓出租民宅疑是職業賭場，白天也有賭客登門聚賭。警方監控多日，確認線報具真實性後，昨天下午2點多持搜索票前往查緝。

警方進屋前，葉男疑已從屋外監視器得知已被鎖定，員警進屋後，看到客廳有2張麻將桌，逮捕葉男和1張賭桌上的4名賭客，扣到賭資4900元、抽頭金1200元。賭場內另有5人，表示只是來泡茶。警方清查身分時，發現其中有2人是在基隆任職的員警。