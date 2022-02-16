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警政署昨公布70警官異動 台中市警局今調整10警官

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

警政署昨天發布六都警察局督察等70名警官人事案，有10名縣市警察局主任秘書或督察長升六都督察，還有41名縣市警察局分局長異動，其中12人初任，本周五交接到任，因應警政署的警官人事案，台中市警局今天公布2線4、2線3的警官職務調整，一共有10名警官異動，21日完成離、到職手續。

台中市警局今天公布10名警官異動名單。記者陳宏睿／攝影
台中市警局今天公布10名警官異動名單。記者陳宏睿／攝影

名單如下

新職／姓名／原職

1本局交通警察大隊副大隊長劉財炎 本局民防管制中心專員 (第五序列)

2本局民防管制中心專員 (第五序列) 郭健齡 本局訓練科專員 (第五序列)

3本局訓練科專員 (第五序列) 許志豪 烏日分局副分局長

4烏日分局副分局長 蔡翊民 大甲分局副分局長

5大甲分局副分局長 蕭旭成 本局保防科觀保股股長

6第五分局副分局長 林志勇 第一分局副分局長

7第一分局副分局長 陳維耿 豐原分局副分局長

8豐原分局副分局長 何孟宗 東勢分局副分局長

9東勢分局副分局長 吳大勇 清水分局督察組組長

10婦幼警察隊副隊長 李翠娥 婦幼警察隊偵防組組長

台中市警局今天公布10名警官異動名單。圖／台中市警局提供
台中市警局今天公布10名警官異動名單。圖／台中市警局提供

警察 台中市

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