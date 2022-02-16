急！有博士論文的筆電掉了 警用iPad定位順利找到
屏東縣里港警分局日前接獲新竹的鄭姓男子報案求助，他的大型重型機車附掛的置物箱在行經台61線台中大甲南下路段，不慎掉落，置物箱內有筆電與iPad，筆電內有博士論文，他發現iPad訊號定位最後在里港分局三和派出所轄區，警原李俊葦受理後，根據iPad定位訊號，幫助鄭男找回遺失物。撿到物品的呂姓男子則被侵占遺失物被警方函送法辦。
里港警分局今指出，住在新竹的鄭姓男子6日晚間8點45分，騎車行經台61線台中大甲南下路段時，重型機車的行李箱掉落，之後他返回原地找尋，卻找不到，由於行李箱內有筆電與iPad平板，筆電內有存放博士論文心血結晶，隨即向警方報案。
鄭姓男子透過iPad訊號定位發現，在屏東縣里港鄉，他在7日上午向里港警分局三多派出所請求協助，警方獲報後，根據鄭男提供訊號定位追查。員警李俊葦當天下班晚間6點多，發現定位移動到里港鄉三和路段，此處人車稀少，搜尋範圍標的物減少許多，警方在該路段四處探尋後，發現一輛可疑汽車。
經車主呂姓男子同意後，車內發現機車置物箱，找回筆電型電腦與iPad。60歲呂男是中部人，他在西濱撿到後稱工作太忙才沒交給警方。呂男依侵占遺失物函送檢方偵辦。失主鄭姓男子感謝警方幫忙尋回。
警方提醒，若拾獲遺失物，請交到近警察機關、或撥打110、轄區派出所電話，民眾切勿為己有，以免觸法。
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