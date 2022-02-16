快訊

獲獎校長遭小三控訴始亂終棄 家長、當地人震驚

染疫桃機航警傳染給孫子 幼兒園今停課、全員採檢

急！有博士論文的筆電掉了 警用iPad定位順利找到

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣港警分局日前接獲新竹的鄭姓男子報案求助，他的大型重型機車附掛的置物箱在行經台61線台中大甲南下路段，不慎掉落，置物箱內有筆電與iPad，筆電內有博士論文，他發現iPad訊號定位最後在里港分局三和派出所轄區，警原李俊葦受理後，根據iPad定位訊號，幫助鄭男找回遺失物。撿到物品的呂姓男子則被侵占遺失物被警方函送法辦。

里港警分局今指出，住在新竹的鄭姓男子6日晚間8點45分，騎車行經台61線台中大甲南下路段時，重型機車的行李箱掉落，之後他返回原地找尋，卻找不到，由於行李箱內有筆電與iPad平板，筆電內有存放博士論文心血結晶，隨即向警方報案。

鄭姓男子透過iPad訊號定位發現，在屏東縣里港鄉，他在7日上午向里港警分局三多派出所請求協助，警方獲報後，根據鄭男提供訊號定位追查。員警李俊葦當天下班晚間6點多，發現定位移動到里港鄉三和路段，此處人車稀少，搜尋範圍標的物減少許多，警方在該路段四處探尋後，發現一輛可疑汽車。

經車主呂姓男子同意後，車內發現機車置物箱，找回筆電型電腦與iPad。60歲呂男是中部人，他在西濱撿到後稱工作太忙才沒交給警方。呂男依侵占遺失物函送檢方偵辦。失主鄭姓男子感謝警方幫忙尋回。

警方提醒，若拾獲遺失物，請交到近警察機關、或撥打110、轄區派出所電話，民眾切勿為己有，以免觸法。

根據iPad的定位追蹤發現機車行李置物箱的位置在里港鄉三和路段。記者劉星君／翻攝
根據iPad的定位追蹤發現機車行李置物箱的位置在里港鄉三和路段。記者劉星君／翻攝
呂姓男子撿到機車置物箱卻沒有交給警方，被警方依侵占遺失物罪函送法辦。記者劉星君／翻攝
呂姓男子撿到機車置物箱卻沒有交給警方，被警方依侵占遺失物罪函送法辦。記者劉星君／翻攝
鄭姓男子的重型機車行李置物箱掉落，置物箱有筆電、平板，筆電還有他的博士論文檔案。記者劉星君／翻攝
鄭姓男子的重型機車行李置物箱掉落，置物箱有筆電、平板，筆電還有他的博士論文檔案。記者劉星君／翻攝

屏東縣 港警 新竹

延伸閱讀

台61線西濱快通霄、苑裡區間測速　16日上午8點恢復執法

影／小學生手機不見了 警用「冰棒」軟體比對破案

傳蘋果春季發表會將在3/8舉辦 預計公布iPhone SE 5G、iPad Air與新款Mac

萬元有找！外媒爆料iPhone SE 3價格「僅4位數」 規格、尺寸一次看

相關新聞

影／撲滅數十噸紙磚大火 榮成二林廠徹夜監控防死灰復燃

台灣紙業大廠榮成紙業公司的二林廠，將製造瓦楞紙箱用紙的回收紙紙磚今天下午約3點48分莫名起火，彰化縣消防局出動23輛消防...

警政署昨公布70警官異動 台中市警局今調整10警官

警政署昨天發布六都警察局督察等70名警官人事案，有10名縣市警察局主任秘書或督察長升六都督察，還有41名縣市警察局分局長...

急！有博士論文的筆電掉了 警用iPad定位順利找到

屏東縣里港警分局日前接獲新竹的鄭姓男子報案求助，他的大型重型機車附掛的置物箱在行經台61線台中大甲南下路段，不慎掉落，置...

橘貓丟水溝內等死 狠心飼主辯因生活壓力大

去年底民眾在新北市鶯歌文化路後方排水溝內，發現寵物提袋內不斷傳來貓叫，天冷貓隻泡水恐無法存活，民眾立即報案後，新北市動保...

菜鳥警官年幼被欺練成「大隻佬」 業者捐中警器材助鍛鍊

知名健身業者「WORLD GYM」為推廣健身風氣、回饋社會，昨天捐贈台中市刑大啞鈴等器材，期讓刑警打擊犯罪更有力，由刑大...

砂石車開西濱南下狂灑汙泥17公里 遭法辦

50多歲周姓砂石車司機載運夾雜水泥塊的汙泥，沿台61線公路苗栗縣竹南、後龍路段南下，但沿途長達17公里卻不斷有汙泥從車上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。