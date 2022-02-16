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橘貓丟水溝內等死 狠心飼主辯因生活壓力大

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導

去年底民眾在新北市鶯歌文化路後方排水溝內，發現寵物提袋內不斷傳來貓叫，天冷貓隻泡水恐無法存活，民眾立即報案後，新北市動保處趕到現場，救回受困在提袋內的橘貓。動保處並循線追查，飼主到案辯稱因經濟不佳、生活壓力大才將橘貓棄置，但棄養且陷橘貓於危險中，飼主遭動保法開罰4萬5千元。

新北市動保處去年12月28日接獲民眾通報，位於鶯歌區文化路加油站後方大排水溝內有貓叫聲，疑似從大排內寵物提袋傳出，動保員立即驅車前往現場救援，到達後發現排溝與地面落差約3米高，人員立即使用繩梯爬下排溝，並使用蛇夾，將提袋撈回岸邊。

動保員在提袋內發現1隻全身溼淋淋的橘貓、顫抖不已，立刻用大毛巾包覆貓咪，防止繼續失溫並緊急帶回動物之家醫療，當日氣溫僅有15度，將動物泡在水中會造成失溫死亡。

動保處追查吳姓飼主到案說明，飼主表示因家庭經濟及生活壓力過大，才將橘貓放在陶瓷博物館旁空地。但經民眾報案發現橘貓是在水溝中，難以採信飼主說法，飼主棄養行為已違反動保法處3萬元罰鍰，亦不得再飼養其他犬貓。將橘貓棄置在大排水溝內造成生命危險，使橘貓遭受傷害，也違反動保法再罰1萬5千元。飼主惡意棄養、故意傷害橘貓，違反動保法共計開罰4萬5千元。

動保處表示，橘貓泡在低溫的水裡，身體冰冷呈現嚴重失溫，在獸醫師等眾人緊急搶救下進行保溫，已脫離危險期存活。現橘貓在板橋動物之家，精神抖擻親人，等待有緣人給牠溫暖的家。新北市動保處表示，不論是購買或是認養寵物，都應盡飼主責任，妥善照顧動物，對於惡意棄養或虐待動物行為，動保處嚴懲不貸。

現橘貓在板橋動物之家，精神抖擻親人，等待有緣人給牠溫暖的家。圖／新北市動保處提供
現橘貓在板橋動物之家，精神抖擻親人，等待有緣人給牠溫暖的家。圖／新北市動保處提供
救援當天氣溫僅約15度，寵物提袋有一半都浸泡在大排水溝中。圖／新北市動保處提供
救援當天氣溫僅約15度，寵物提袋有一半都浸泡在大排水溝中。圖／新北市動保處提供
動保員救回橘貓帶至動物之家照料。圖／新北市動保處提供
動保員救回橘貓帶至動物之家照料。圖／新北市動保處提供

動保法 棄養

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