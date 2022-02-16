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砂石車開西濱南下狂灑汙泥17公里 遭法辦

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

50多歲周姓砂石車司機載運夾雜水泥塊的汙泥，沿台61線公路苗栗縣竹南、後龍路段南下，但沿途長達17公里卻不斷有汙泥從車上掉落，竹南警分局據報，派員協助交通疏導，並追查出涉案的砂石車司機，他的車子疑因車斗尾門鐵栓故障未能關閉，導致載運的汙泥沿路散落，警方除開單告發，並依公共危險罪嫌追究刑責。

竹南警分局2月12日上午8點多許接獲報案，台61線南下竹南至後龍地區沿路多處有土方掉落，分局立即指派沿線各轄區派出所派員查看，協助交通疏導，避免引發其他事故。

經追查，原來是一輛砂石車車斗尾門故障未能關閉完全，但駕駛人渾然不知，由台61線西濱快速公路一路南下，從91.2公里竹南路段開始掉落大、小汙泥土塊，到後龍路段長達17公里，共計沿路散落21處大、小汙泥土堆並夾雜水泥塊，有的高達70公分，嚴重影響其他用路人行車安全，分局立即派遣員警至各土方掉落處進行交通疏導，並通報公路總局苗栗工務段派員清除，2小時後清理完畢，交通恢復正常，幸好未釀成其他危害。

這起砂石車沿途掉落土方情況嚴重危害交通，竹南警分局與通霄警分局聯手追查出涉案的砂石車駕駛，以涉嫌公共危險罪函送檢方偵辦，並依違反道路交通管理處罰條例告發，依規定可處3000元以上、1萬8000元以下罰鍰。

竹南警方提醒民眾，未將貨物妥善綑綁，倘若不慎掉落路面，除影響通行外，更易釀成交通事故，傷及其他人車，將擔負相關行政、刑事或民事責任，籲請民眾在駕駛車輛前，應確實檢查車身狀況，依規載運貨物並確保牢靠穩妥，以保障你我行車安全。

砂石車載運夾雜水泥塊的汙泥，沿台61線公路苗栗縣竹南、後龍路段南下，但沿途長達17公里卻不斷有汙泥從車上掉落。圖／警方提供
砂石車載運夾雜水泥塊的汙泥，沿台61線公路苗栗縣竹南、後龍路段南下，但沿途長達17公里卻不斷有汙泥從車上掉落。圖／警方提供
砂石車載運夾雜水泥塊的汙泥，沿台61線公路苗栗縣竹南、後龍路段南下，但沿途長達17公里卻不斷有汙泥從車上掉落。圖／警方提供
砂石車載運夾雜水泥塊的汙泥，沿台61線公路苗栗縣竹南、後龍路段南下，但沿途長達17公里卻不斷有汙泥從車上掉落。圖／警方提供
砂石車載運夾雜水泥塊的汙泥，沿台61線公路苗栗縣竹南、後龍路段南下，但沿途長達17公里卻不斷有汙泥從車上掉落。圖／警方提供
砂石車載運夾雜水泥塊的汙泥，沿台61線公路苗栗縣竹南、後龍路段南下，但沿途長達17公里卻不斷有汙泥從車上掉落。圖／警方提供
砂石車載運夾雜水泥塊的汙泥，沿台61線公路苗栗縣竹南、後龍路段南下，但沿途長達17公里卻不斷有汙泥從車上掉落。圖／警方提供
砂石車載運夾雜水泥塊的汙泥，沿台61線公路苗栗縣竹南、後龍路段南下，但沿途長達17公里卻不斷有汙泥從車上掉落。圖／警方提供
砂石車載運夾雜水泥塊的汙泥，沿台61線公路苗栗縣竹南、後龍路段南下，但沿途長達17公里卻不斷有汙泥從車上掉落。圖／警方提供
砂石車載運夾雜水泥塊的汙泥，沿台61線公路苗栗縣竹南、後龍路段南下，但沿途長達17公里卻不斷有汙泥從車上掉落。圖／警方提供
砂石車載運夾雜水泥塊的汙泥，沿台61線公路苗栗縣竹南、後龍路段南下，但沿途長達17公里卻不斷有汙泥從車上掉落。圖／警方提供
砂石車載運夾雜水泥塊的汙泥，沿台61線公路苗栗縣竹南、後龍路段南下，但沿途長達17公里卻不斷有汙泥從車上掉落。圖／警方提供

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