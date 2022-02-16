台南清晨公寓大廈火災 屋主在8樓頂被找到人平安

台南市北區中華北路105巷內公寓大廈7樓民宅，今天清晨4點10分發生火災，火舌從陽台竄出，消防人員接獲報案趕到現場，破門進入滅火，火勢約在20多分鐘控制，鄰居擔心屋內有人，消防人員搜索屋內3次，確定屋內沒有人，最後才在8樓樓頂找到66歲于姓男屋主，人平安沒事。

「7樓有明火，快來滅火！」台南市消防局救災救護中心今天清晨4點10分，接獲數通民眾報案電話，指出北區中華北路一段105巷內有民宅火災。中心出動和緯、公園及安南等消防分隊共23車57人到場搶救，大批住戶都已疏散到一場，火勢在4點32分控制，

現場燒房間內床鋪，燃燒面積約5平方公尺，財損約5千元。

由於鄰居和當地里長都擔心于姓屋主沒有出來，消防人員在火勢控制後，進行3次搜索，確定屋內沒有人，里長也在地下室找到于的轎車及機車，研判他沒有外出，消防人員最後在8樓頂樓找到于。于說話語無倫次，但人平安無大礙。