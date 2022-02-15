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影／撲滅數十噸紙磚大火 榮成二林廠徹夜監控防死灰復燃
台灣紙業大廠榮成紙業公司的二林廠，將製造瓦楞紙箱用紙的回收紙紙磚今天下午約3點48分莫名起火，彰化縣消防局出動23輛消防車，晚上約7點38分撲滅火勢，榮成公司已出動挖土機挖開厚實紙堆，以免復燃。
彰化縣消防局指出，今天下午約3點48分接獲二林鎮廣興巷一處空地的紙磚失火，經各式消防車到場澆灌滅火，大火已在晚上約7點38分撲滅，無人傷亡。
榮成二林廠廠長林鴻志說，紙磚位在榮成廠區紙磚堆置區的西北方，下午莫名失火時並無人靠近和在附近吸菸，到現在火源不明，消防人員晚上撲滅後，公司出動挖土機挖開紙磚，個別處理殘火與餘燼，今晚到明天上午都有專人留守監控火災現場，公司會配合消防局調查失火原因。
榮成集團使用回收廢紙製作瓦楞紙箱用紙及包裝紙箱，全球有15個廠區營運，另有兩個國外廠區建廠中，集團旗下員工總人數3742人，年營業總額約416億元。二林廠專門生產瓦楞紙箱用紙，廠區長年堆放回收紙壓縮成的紙磚，據當地民眾指出，今天下午紙磚燃燒面積約300坪、高約兩公尺。
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