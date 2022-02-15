高雄8歲童和同學約看衛武營燈會走失 警打給阿嬤載回

今天是元宵節，位於衛武營展區的中央主燈也將在今晚點燈，活動吸引眾多民眾欣賞，一名8歲男童今晚和同學約在衛武營燈區碰面一起賞燈，但人潮太多只能看著同學淹沒在人群，他機靈找警求助，員警也順利聯絡上男童阿嬤，順利找到回家的路。

吳姓男童今晚跟同學相約在衛武營展區大門口的大老虎造型燈飾集合賞燈，阿嬤騎機車載男童前往，兩人約好散場接送時間後，阿嬤先行回家。不料男童本來已經看到同伴，但走著走著同伴就淹沒在人群裡。男童機靈找員警求助，鳳崗派出所員警徐胤褘、吳枝誠先幫男童打電話回家，阿嬤才剛回到家又馬上出門接男童。

阿嬤到場後，員警先查看身分，阿嬤說，兩人分開前有特別交代孫子，只要有需要求助就找人借電話或者警察幫忙。徐胤褘、吳枝誠兩人一邊幫忙找人，一邊跟男童說，小弟弟不用緊張，我們會幫你找到家人。男童找到阿嬤後，徐胤褘笑說，小弟弟你以後不會怕警察了吼！