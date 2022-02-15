嘉縣警局人事走馬燈 新局長未滿月又有4位分局長異動

內政部上月發布120名高階警察人事案，嘉義縣警局首位博士局長廖訓誠調保安警察第二總隊總隊長，遺缺由保三副總隊長陳明君調升，陳明君上任未滿月，警政署今天發布六都警察局督察等70名警官人事案，包括嘉縣督察長及4位警分局長異動，周五下午在警察局禮堂統一交接就任。

這波調整是因內政部上月發布120名高階警官人事，牽動人事異動。警政署發布嘉義縣重要警職人事如下：嘉縣警局督察長張桂霖調派台南市警局督察，民雄分局長陳盈菖調任督察長。雲林縣警局虎尾分局長黃維章調派民雄分局長。屏東縣警局恆春分局長陳至瑋調派朴子分局長。台中市警局第五分局行政組組長黃世德調派布袋分局長。台南市警局白河分局督察組組長張明忠調派中埔分局長。

朴子分局長陳鴻忠調派雲林縣警察局斗六分局長。布袋分局長張世儒調派屏東縣警局東港分局長。中埔分局長吳俊德調派雲林縣警局西螺分局長。轄區6位警分局長，只有竹崎分局長陳宏平及水上分局長張澤銘未異動。