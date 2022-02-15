快訊

大甲媽九天八夜遶境時間出爐 媽祖決定4月8日起駕

嘲諷混合戰？烏克蘭「戰時總統」的216大戰迷霧

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉縣警局人事走馬燈 新局長未滿月又有4位分局長異動

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

內政部上月發布120名高階警察人事案，嘉義縣警局首位博士局長廖訓誠調保安警察第二總隊總隊長，遺缺由保三副總隊長陳明君調升，陳明君上任未滿月，警政署今天發布六都警察局督察等70名警官人事案，包括嘉縣督察長及4位警分局長異動，周五下午在警察局禮堂統一交接就任。

這波調整是因內政部上月發布120名高階警官人事，牽動人事異動。警政署發布嘉義縣重要警職人事如下：嘉縣警局督察長張桂霖調派台南市警局督察，民雄分局長陳盈菖調任督察長。雲林縣警局虎尾分局長黃維章調派民雄分局長。屏東縣警局恆春分局長陳至瑋調派朴子分局長。台中市警局第五分局行政組組長黃世德調派布袋分局長。台南市警局白河分局督察組組長張明忠調派中埔分局長。

朴子分局長陳鴻忠調派雲林縣警察局斗六分局長。布袋分局長張世儒調派屏東縣警局東港分局長。中埔分局長吳俊德調派雲林縣警局西螺分局長。轄區6位警分局長，只有竹崎分局長陳宏平及水上分局長張澤銘未異動。

這波人事異動後，嘉縣警局長及轄區6個警分局長全都是新人，人事底定，除負責治安、交通、為民服務等例行勤務，最重要任務是執行年底縣長、議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長「五合一」選舉，查察賄選、防暴力介入選舉。高中階警官又異動，基層員警說，「人事如走馬燈」。

嘉義縣警察局新局長就任未滿月，今天又有4位分局長異動。記者魯永明／ 攝影
嘉義縣警察局新局長就任未滿月，今天又有4位分局長異動。記者魯永明／ 攝影

警察 內政部 嘉義

延伸閱讀

影／嘉縣鎮民代表捐1甲半地畫機車練習場 歡迎民眾無償使用

六都警察局督察人事發布 41名縣市分局長異動

路燈一路兩治？嘉縣議員批嘉178線道民雄LED竹崎日光燈

嘉縣工廠群聚染疫勞工申請職災給付 勞保局判定不構成

相關新聞

紙業大廠榮成二林廠竄無名火 300坪全面燃燒出動23輛消防車

彰化縣二林鎮榮成紙業公司二林廠今天下午失火，二林、溪湖、北斗、埤頭等消防分隊出動23輛消防水車趕往救災；榮成二林廠廠長林...

台21線桃米路段飆速141公里！春節連假一周近400車超速

台21線埔里鎮桃米路段，公告今年4月25日開始展開區間平均速率執法取締，採用新型影像辨識技術，限速60公里，未料春節連假...

婦人拿2顆10元洋蔥忘記結帳 攤商竟獅子大開口索賠5萬

桃園黃姓婦人被控偷路邊攤2顆價值10元的洋蔥，被劉姓攤商當場叫住索賠5萬元，黃表明是買太多忘了結帳，願意給他10元付清，...

影／硫酸槽車下匝道翻覆影片曝光 同路口已發生多次

魏姓男子駕駛裝載硫酸的槽車今天中午12點多在國道3號下竹南交流道時失控翻覆，距離事故發生已4小時，目前現場仍在進行吊掛作...

榮成二林廠火災撲滅 評估無重大影響

榮成（1909）位於彰化縣的二林廠今（15）日下午發生火災，消防局出動數十部消防車全力搶救。榮成表示，下午火災未造成任何...

嘉縣警局人事走馬燈 新局長未滿月又有4位分局長異動

內政部上月發布120名高階警察人事案，嘉義縣警局首位博士局長廖訓誠調保安警察第二總隊總隊長，遺缺由保三副總隊長陳明君調升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。