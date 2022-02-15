婦人拿2顆10元洋蔥忘記結帳 攤商竟獅子大開口索賠5萬

桃園黃姓婦人被控偷路邊攤2顆價值10元的洋蔥，被劉姓攤商當場叫住索賠5萬元，黃表明是買太多忘了結帳，願意給他10元付清，但劉堅持對她提告竊盜罪嫌；檢方查，雙方各執一詞，且當下無監視器僅劉男單一指述，且黃婦也無竊盜前科等，綜合判斷難黃有犯意，偵結不起訴。

劉男控訴，黃婦（62歲）去年8月29日中午12點多到他八德忠孝街路邊攤買東西，卻趁他未注意時將2顆價值10元的洋蔥偷偷放進手提袋內，他認為對方沒有結帳就要離開，當場叫住對方並報警堅持對黃提告竊盜罪嫌。

黃婦在警詢、偵查時辯稱，當時因為買了太多東西，袋子裡面裝很多蔬菜水果，她有分開裝到不同袋內，是一時忘記要結帳，當下也有跟劉男說要把錢給他，但劉就堅持向她索討5萬元；劉則堅稱，黃婦是偷偷將洋蔥放進袋內。

檢方認為，黃、劉各執一詞，僅由2人說法無從得知黃是否忘記結帳而有竊盜行為，但劉男也沒提出其他證據，僅有單一指述。另事發現場也沒有監視器拍到畫面。

檢方再勘驗黃婦當時手提袋內物品，發現她確實買了好幾樣蔬菜水果，的確有可能因一時忘記付錢，加上2顆洋蔥價值僅10元，黃當下也立即說要付錢，但因為劉堅持要求5萬元金額雙方沒有共識難以和解。