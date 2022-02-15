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機車從內側左轉道突向右外切 婦人遭直行車撞亡

中央社 / 苗栗縣15日電

苗栗一名69歲婦人騎機車行經路口，原本在內側左轉專用道停等紅燈，卻突然起步騎往外側車道，遭中線綠燈直行車輛撞個正著，婦人送醫後傷重不治，肇事原因由警方調查釐清。

苗栗縣警察局苗栗分局今天發布新聞稿指出，這起事故發生在13日傍晚5時30分許，69歲黃姓婦人騎機車由北往南行駛至苗栗市國華路信邦電子公司前路口，原本在內側左轉專用車道停等紅綠燈，不知何故突然起步向外側車道方向行駛，遭同向中線車道、綠燈直行的廂型車攔腰撞上。

警方指出，婦人連人帶車倒地、滑行，安全帽也脫離，經送醫搶救，當晚仍傷重不治。

警方調查，婦人原本停在國華路的內側左轉車道，準備左轉入自由街，後方也有多輛汽車等候左轉，懷疑婦人可能發現信邦電子前設有機車待轉區，正準備切出移往待轉區時，與後方直行、由胡姓男子駕駛的廂型車發生碰撞，詳細肇事經過及原因仍待調查釐清。

警方表示，黃姓婦人與胡男均無酒駕，全案依過失致死罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，並呼籲駕駛人應遵守道路標誌、標線及號誌行駛，行經路口亦須減速慢行，以確保交通安全。

車道 警察 標誌

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