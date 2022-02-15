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台21線桃米路段飆速141公里！春節連假一周近400車超速

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導

台21線埔里鎮桃米路段，公告今年4月25日開始展開區間平均速率執法取締，採用新型影像辨識技術，限速60公里，未料春節連假的3個月宣導期，自1月31日起至2月6日止，查有397件行駛車輛超速，其中更拍到一輛愛快羅密歐跑車的時速達141公里，但勸導期先以書函通知車主，提醒駕駛人應遵守速限行駛。

南投縣警局表示，去年起，台21線啟動區段測速作業，今年初完工後，新增啟針對台21線北向53.8公里至51.1公里，偵測長度2.73公里，南向51.1公里至53.9公里，偵測長度2.8公里，採用將針對往來違規車輛進行拍照後，再逕行舉發。

南投縣交通隊指出，目前該區間測速已啟用，春節連續假期期間，行經該執法設備車流量總計19萬8435車次，時速80公里以上超速行駛車輛計有397件，換算違規率約0.2%，違規時段以上午7至9時最多、9至11時次之，其中時速超過100公里超速行駛車輛計有16輛，最高時速為141公里，預計將於今年4月25日正式啟用執法。

南投警察局表示，經查超速違規車主七成為外縣市車輛，基於議會決議執法前訂定3個月宣導期，目前設備仍持續監測該路段車流與車速，時速超過100公里以上，均先以書函通知車主，勸導提醒駕駛人遵守速限，該路段路型多彎道及長下坡，經統計該路段自2017至2020年共計發生7起超速失控翻車及自撞護欄A1類死亡事故，A2類受傷事故也發生163件，超速行駛導致意外迭出不窮。

台21線埔里鎮桃米路段，車輛經常在下坡路段超速，南投縣警局已建置區段測速設備，4月25日啟用。圖／南投縣警局提供
台21線埔里鎮桃米路段，車輛經常在下坡路段超速，南投縣警局已建置區段測速設備，4月25日啟用。圖／南投縣警局提供
台21線埔里鎮桃米路段，公告今年4月25日開始展開區間平均速率執法取締，春節連假宣導期，竟拍到一輛愛快羅密歐跑車的時速達141公里。圖／南投縣警局提供
台21線埔里鎮桃米路段，公告今年4月25日開始展開區間平均速率執法取締，春節連假宣導期，竟拍到一輛愛快羅密歐跑車的時速達141公里。圖／南投縣警局提供

南投 車主 警察 春節 連假 跑車

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