彰縣4分局長調動 溪湖博士分局長林書慶來5個月走人

警政署今天發布高階警官調動，彰化縣警察局分別有主任秘書及員林、溪湖、北斗、芳苑四個分局長異動，其中，溪湖分局長林書慶才任滿5個月就他調，如同走馬燈。

依警政署發布的人事命令，彰化縣警察局主任秘書張沛銘陞任臺南市政府警察局督察，由連江縣警察局督察長楊贊鈞接任；彰化縣警察局員林分局分局長謝錫釗調任花蓮縣警察局督察長，由彰化縣警察局北斗分局分局長楊志傑接任；彰化縣警察局北斗分局分局長由宜蘭縣政府警察局蘇澳分局分局長潘嘉旺接任。

彰化縣警察局溪湖分局分局長林書慶調任宜蘭縣政府警察局礁溪分局分局長，由新竹縣政府警察局橫山分局分局長羅裕城接任；彰化縣警察局芳苑分局分局長李益杰調任臺東縣警察局臺東分局分局長，由澎湖縣政府警察局白沙分局分局長潘智強接任。