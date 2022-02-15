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彰縣4分局長調動 溪湖博士分局長林書慶來5個月走人

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

警政署今天發布高階警官調動，彰化警察局分別有主任秘書及員林、溪湖、北斗、芳苑四個分局長異動，其中，溪湖分局長林書慶才任滿5個月就他調，如同走馬燈。

依警政署發布的人事命令，彰化縣警察局主任秘書張沛銘陞任臺南市政府警察局督察，由連江縣警察局督察長楊贊鈞接任；彰化縣警察局員林分局分局長謝錫釗調任花蓮縣警察局督察長，由彰化縣警察局北斗分局分局長楊志傑接任；彰化縣警察局北斗分局分局長由宜蘭縣政府警察局蘇澳分局分局長潘嘉旺接任。

彰化縣警察局溪湖分局分局長林書慶調任宜蘭縣政府警察局礁溪分局分局長，由新竹縣政府警察局橫山分局分局長羅裕城接任；彰化縣警察局芳苑分局分局長李益杰調任臺東縣警察局臺東分局分局長，由澎湖縣政府警察局白沙分局分局長潘智強接任。

其中的溪湖分局分局長林書慶，中央警察大學66期刑事警察學系、犯罪防治學系研究所碩士、博士畢業，曾任宜縣縣警察局三星分局長職務，去年9月中旬才調來彰化溪湖分局長，才5個月，又回到宜蘭擔任礁溪分局分局長，令警界有點意外。

警政署今天發布高階警官調動，彰化縣警察局分別有主任秘書及員林、溪湖、北斗、芳苑四個分局長異動。資料照片
警政署今天發布高階警官調動，彰化縣警察局分別有主任秘書及員林、溪湖、北斗、芳苑四個分局長異動。資料照片

警察 彰化

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