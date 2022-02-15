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讀者投訴「飆車族」在警局旁甩尾 警：追查已送辦一人
台南市永康區永康警分局旁住戶下午投訴，昨天晚上「有一群飆車族」在分局和圖書總管中間飆車甩尾，發出震耳欲聾聲音，「好像是跟警察在示威但是沒有看到警方有取締」。永康分局表示，接獲報案東橋十街與康橋大道市立圖書館新總館，有3部汽車甩尾危險駕車，分局大橋派出所立即前往查處，第一時間雖未發現涉案車輛，積極訪查發現王姓男子等3人涉嫌危險駕駛，通知到案王坦承有甩尾，另二人不承認且還沒有積極證據，正調閱相關畫面確認有無有危險駕車行為。
分局交通組長葉敏旭表示，王姓男子行為涉危險駕車，已依道路交通管理處罰條例第43條舉發，並視涉案程度依刑法公共危險罪移送偵辦。
警方表示，道交條例第43條：「在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車，處新臺幣六千元以上二萬四千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛」，如涉刑法185條公共危險罪：「損壞或壅塞陸路、水路、橋樑或其他公眾往來之設備或以他法致生往來之危險者，處五年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金」。
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