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六都警察局督察人事發布 41名縣市分局長異動

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

警政署今天發布六都警察局督察等70名警官人事案，有10名縣市警察局主任秘書或督察長升六都督察，還有41名縣市警察局分局長異動，其中12人初任，本周五交接到任。

這波調整是因內政部上月發布120名高階警官人事，保安警察第二總隊長劉章遠、保三總隊長廖宗山升警政委員，有8縣市警察局長異動，警政署逐級檢討。

桃園市警察局長陳國進、警政署副署長李永癸、署主任秘書江振茂與警政委員劉章遠，今年7月屆齡退休，警政署屆時檢討，不過年底直轄市、縣市首長選舉，警界認為依慣例人事求穩，調整幅度不會太大。

警政署發布直轄市警察局督察等重要警職人事案如下：

（一）直轄市政府警察局第四序列督察

1、臺南市政府警察局督察呂芳典調任桃園市政府警察局督察

2、臺南市政府警察局督察張樹義調任高雄市政府警察局督察

3、新竹縣政府警察局督察長李憲蒼陞任臺北市政府警察局督察

4、鐵路警察局督察長蕭惠珠陞任新北市政府警察局督察

5、屏東縣政府警察局督察長劉明興陞任臺中市政府警察局督察

6、雲林縣警察局主任秘書顏榮泰陞任臺中市政府警察局督察

7、彰化縣警察局主任秘書張沛銘陞任臺南市政府警察局督察

8、嘉義縣警察局督察長張桂霖陞任臺南市政府警察局督察

9、南投縣政府警察局督察長洪宏榮陞任臺南市政府警察局督察

10、宜蘭縣政府警察局主任秘書蘇榮明陞任臺南市政府警察局督察

11、雲林縣警察局督察長何正光陞任高雄市政府警察局督察

12、嘉義市政府警察局督察長江建宏陞任高雄市政府警察局督察

（二）第五序列主任秘書、督察長

13、澎湖縣政府警察局主任秘書林建良調任鐵路警察局督察長

14、宜蘭縣政府警察局羅東分局分局長陳信璁調任宜蘭縣政府警察局主任秘書

15、新竹縣政府警察局竹北分局分局長王立德調任新竹縣政府警察局督察長

16、連江縣警察局督察長楊贊鈞調任彰化縣警察局主任秘書

17、嘉義市政府警察局主任秘書賴銘助調任南投縣政府警察局督察長

18、金門縣警察局督察長蘇保安調任雲林縣警察局主任秘書

19、花蓮縣警察局督察長張益禎調任雲林縣警察局督察長

20、花蓮縣警察局花蓮分局分局長郝心誠調任嘉義市政府警察局主任秘書

21、新竹市警察局第二分局分局長謝政憲調任嘉義市政府警察局督察長

22、嘉義縣警察局民雄分局分局長陳盈菖調任嘉義縣警察局督察長

23、屏東縣政府警察局屏東分局分局長方秋梅調任屏東縣政府警察局督察長

24、彰化縣警察局員林分局分局長謝錫釗調任花蓮縣警察局督察長

25、基隆市警察局第一分局分局長楊効宜調任花蓮縣警察局主任秘書

26、雲林縣警察局斗六分局分局長蔡進明調任澎湖縣政府警察局主任秘書

27、苗栗縣警察局苗栗分局分局長金秋華調任金門縣警察局督察長

28、宜蘭縣政府警察局宜蘭分局分局長張文峰調任連江縣警察局督察長

（三）縣（市）政府警察局分局長

29、臺東縣警察局關山分局分局長余中義調任基隆市警察局第一分局分局長

30、屏東縣政府警察局東港分局分局長林文煜調任基隆市警察局第三分局分局長

31、宜蘭縣政府警察局礁溪分局分局長廖韋勝調任宜蘭縣政府警察局宜蘭分局分局長

32、基隆市警察局第三分局分局長呂芳逸調任宜蘭縣政府警察局羅東分局分局長

33、彰化縣警察局溪湖分局分局長林書慶調任宜蘭縣政府警察局礁溪分局分局長

34、新北市政府警察局淡水分局督察組組長楊迪光陞任宜蘭縣政府警察局蘇澳分局分局長

35、屏東縣政府警察局內埔分局分局長蘇偉荃調任新竹市警察局第二分局分局長

36、新竹縣政府警察局新湖分局分局長林鼎鈞調任新竹縣政府警察局竹北分局分局長

37、新竹縣政府警察局新埔分局分局長楊宗昆調任新竹縣政府警察局新湖分局分局長

38、金門縣警察局金城分局分局長林英煌調任新竹縣政府警察局新埔分局分局長

39、臺北市政府警察局信義分局督察組組長郭耀男陞任新竹縣政府警察局橫山分局分局長

40、苗栗縣警察局竹南分局分局長林永勝調任苗栗縣警察局苗栗分局分局長

41、雲林縣警察局西螺分局分局長張明盛調任苗栗縣警察局頭份分局分局長

42、澎湖縣政府警察局望安分局分局長廖修鴻調任苗栗縣警察局竹南分局分局長

43、金門縣警察局金湖分局分局長林炎巨調任苗栗縣警察局大湖分局分局長

44、彰化縣警察局北斗分局分局長楊志傑調任彰化縣警察局員林分局分局長

45、新竹縣政府警察局橫山分局分局長羅裕城調任彰化縣警察局溪湖分局分局長

46、宜蘭縣政府警察局蘇澳分局分局長潘嘉旺調任彰化縣警察局北斗分局分局長

47、澎湖縣政府警察局白沙分局分局長潘智強調任彰化縣警察局芳苑分局分局長

48、臺中市政府警察局第三分局行政組組長林威廷陞任南投縣政府警察局仁愛分局分局長

49、嘉義縣警察局朴子分局分局長陳鴻忠調任雲林縣警察局斗六分局分局長

50、苗栗縣警察局大湖分局分局長廖志明調任雲林縣警察局虎尾分局分局長

51、嘉義縣警察局中埔分局分局長吳俊德調任雲林縣警察局西螺分局分局長

52、雲林縣警察局虎尾分局分局長黃維章調任嘉義縣警察局民雄分局分局長

53、屏東縣政府警察局恆春分局分局長陳至瑋調任嘉義縣警察局朴子分局分局長

54、臺南市政府警察局白河分局督察組組長張明忠陞任嘉義縣警察局中埔分局分局長

55、臺中市政府警察局第五分局行政組組長黃世德陞任嘉義縣警察局布袋分局分局長

56、屏東縣政府警察局潮州分局分局長黃國源調任屏東縣政府警察局屏東分局分局長

57、屏東縣政府警察局枋寮分局分局長簡彥匡調任屏東縣政府警察局潮州分局分局長

58、嘉義縣警察局布袋分局分局長張世儒調任屏東縣政府警察局東港分局分局長

59、南投縣政府警察局仁愛分局分局長莊順智調任屏東縣政府警察局內埔分局分局長

60、高雄市政府警察局新興分局交通組組長林明波陞任屏東縣政府警察局恆春分局分局長

61、桃園市政府警察局中壢分局保安民防組組長黃政龍陞任屏東縣政府警察局枋寮分局分局長

62、苗栗縣警察局頭份分局分局長呂育騰調任花蓮縣警察局花蓮分局分局長

63、彰化縣警察局芳苑分局分局長李益杰調任臺東縣警察局臺東分局分局長

64、臺東縣警察局成功分局分局長林志弘調任臺東縣警察局關山分局分局長

65、高雄市政府警察局鳳山分局偵查隊隊長郭譯隆陞任臺東縣警察局成功分局分局長

66、新北市政府警察局新莊分局防治組組長鍾國楨陞任澎湖縣政府警察局白沙分局分局長

67、臺北市政府警察局南港分局民防組組長童寶賢陞任澎湖縣政府警察局望安分局分局長

68、桃園市政府警察局八德分局副分局長吳學安調任金門縣警察局金城分局分局長

69、國道公路警察局刑事警察大隊隊長曾冠螢陞任金門縣警察局金湖分局分局長

70、臺東縣警察局臺東分局分局長鍾德勳調任花蓮縣警察局警務參

警政署發布六都警察局督察等70名警官人事案，有10名縣市警察局主任秘書或督察長升六都督察，還有41名縣市警察局分局長異動。圖／警政署提供
警政署發布六都警察局督察等70名警官人事案，有10名縣市警察局主任秘書或督察長升六都督察，還有41名縣市警察局分局長異動。圖／警政署提供

警察 內政部

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