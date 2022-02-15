快訊

大甲媽九天八夜遶境時間出爐 媽祖決定4月8日起駕

嘲諷混合戰？烏克蘭「戰時總統」的216大戰迷霧

竹縣文化局傳事故 男子送醫搶救恢復心跳

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導

新竹縣政府文化局今日下午近2時許驚傳1起事故，1名50多歲的中年男子，被發現懸吊在半空中，文化局副局長林益洲等人當時正在巡視館舍，聽見一聲尖叫聲後，趕緊到場協助將該男子放下，並按救護人員指示施作CPR直到救護人員到場，該男子送往東元醫院急救後，目前已恢復心跳。

1名50多歲中年男子今日下午1點55分被文化局員工發現懸吊在美術館二樓研習教室與三樓的樓梯間，文化局副局長林益洲等人當時巡視館舍時，先是聽見同仁一聲尖叫，上前一看驚見1名男子懸吊半空中，趕緊捧住男子的腳部，協助他下到地面，並依據救護人員指示持續施作CPR。

該男子在眾人協助急救之下，順利撐到救護車抵達，並緊急送往東元醫院急救，搶救後已恢復心跳。文化局表示，該男子非文化局員工，為一般民眾。警方表示，由於男子身上無證件，身分背景與事故為何發生仍釐清。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

1名50多歲中年男子今日下午1點55分被文化局員工發現懸吊在美術館二樓研習教室與三樓的樓梯間，幸好送醫搶救後已恢復心跳。記者巫靜婷／攝影
1名50多歲中年男子今日下午1點55分被文化局員工發現懸吊在美術館二樓研習教室與三樓的樓梯間，幸好送醫搶救後已恢復心跳。記者巫靜婷／攝影

文化局 CPR

延伸閱讀

新埔花燈踩街今喊卡 竹縣中小學運動會防疫升級

阻斷傳染鏈 竹縣新埔文山社區15日設PCR篩檢站

竹縣14日起加開疫苗接種站 完成1、2劑可領200元禮券

相關新聞

紙業大廠榮成二林廠竄無名火 300坪全面燃燒出動23輛消防車

彰化縣二林鎮榮成紙業公司二林廠今天下午失火，二林、溪湖、北斗、埤頭等消防分隊出動23輛消防水車趕往救災；榮成二林廠廠長林...

台21線桃米路段飆速141公里！春節連假一周近400車超速

台21線埔里鎮桃米路段，公告今年4月25日開始展開區間平均速率執法取締，採用新型影像辨識技術，限速60公里，未料春節連假...

婦人拿2顆10元洋蔥忘記結帳 攤商竟獅子大開口索賠5萬

桃園黃姓婦人被控偷路邊攤2顆價值10元的洋蔥，被劉姓攤商當場叫住索賠5萬元，黃表明是買太多忘了結帳，願意給他10元付清，...

影／硫酸槽車下匝道翻覆影片曝光 同路口已發生多次

魏姓男子駕駛裝載硫酸的槽車今天中午12點多在國道3號下竹南交流道時失控翻覆，距離事故發生已4小時，目前現場仍在進行吊掛作...

榮成二林廠火災撲滅 評估無重大影響

榮成（1909）位於彰化縣的二林廠今（15）日下午發生火災，消防局出動數十部消防車全力搶救。榮成表示，下午火災未造成任何...

嘉縣警局人事走馬燈 新局長未滿月又有4位分局長異動

內政部上月發布120名高階警察人事案，嘉義縣警局首位博士局長廖訓誠調保安警察第二總隊總隊長，遺缺由保三副總隊長陳明君調升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。