竹縣文化局傳事故 男子送醫搶救恢復心跳

新竹縣政府文化局今日下午近2時許驚傳1起事故，1名50多歲的中年男子，被發現懸吊在半空中，文化局副局長林益洲等人當時正在巡視館舍，聽見一聲尖叫聲後，趕緊到場協助將該男子放下，並按救護人員指示施作CPR直到救護人員到場，該男子送往東元醫院急救後，目前已恢復心跳。

1名50多歲中年男子今日下午1點55分被文化局員工發現懸吊在美術館二樓研習教室與三樓的樓梯間，文化局副局長林益洲等人當時巡視館舍時，先是聽見同仁一聲尖叫，上前一看驚見1名男子懸吊半空中，趕緊捧住男子的腳部，協助他下到地面，並依據救護人員指示持續施作CPR。

該男子在眾人協助急救之下，順利撐到救護車抵達，並緊急送往東元醫院急救，搶救後已恢復心跳。文化局表示，該男子非文化局員工，為一般民眾。警方表示，由於男子身上無證件，身分背景與事故為何發生仍釐清。