悔送養 強解狗項圈致脫逃 前飼主強制罪被起訴

蘇姓女子飼養一隻黑色米可斯「乖乖」，去年4月送養，不料隔天反悔，在台北市士林區天母東路拉扯新飼主要求返還，還涉嫌解開項圈，導致乖乖脫逃失蹤。新飼主憤而提告，士林地檢署認定蘇女妨害他人遛狗權利，依照強制罪嫌起訴。

起訴指出，2020年4月19日下午4時許，蘇把愛犬乖乖交給莊姓市民認養，但隔日立即反悔，20日下午4時許，蘇女涉嫌尾隨莊到天母東路巷弄，徒手拉扯莊女的手和其手上狗鍊；莊立即報案求助，警方到場制止，蘇女涉嫌解開乖乖的項圈，乖乖隨即脫逃。

蘇女供稱，商討交還犬隻但沒有共識，才會尾隨、解開狗繩。警方調查指出，蘇女反悔送養犬隻，和莊發生爭執、拉扯，最後犬隻逃脫，至今未尋獲。