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暗夜黑狗兄大隊狠咬小客車 葉子板都是洞車主好心疼

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導

新竹縣王姓民眾日前發現停在自家前院的小客車，車頭兩側葉子板坑坑洞洞，氣得報警要抓出「凶手」，警方調閱監視器發現，原來是7隻黑狗闖的禍。一群黑狗暗夜在民眾家前遊走，疑似把小客車板金當成玩具不停啃咬，王姓民眾見愛車慘況滿是無奈，但因黑狗是附近流浪狗，求償無門只好自認倒楣。

警方指出，11日1名王姓民眾到新豐分駐所報案，稱一覺醒來發現停在自家前院的小客車，車頭兩側葉子板坑坑洞洞，疑似遭人惡作劇，擔心家裡闖入不速之客。警方調閱周邊監視器才真相大白，原來車損不是人為，而是7隻黑狗集結成群上門，疑似誤把小客車板金當潔牙棒，不斷啃咬葉子板。

王姓車主看著監視器畫面，黑夜中有好幾對亮晶晶的大眼睛，才相信原來車子凹凸不平傷痕，是黑狗們的傑作，但這7隻黑狗平時就在附近流浪，車主大呼無奈，受損的葉子板無法求償，只好自認倒楣。

新湖警分局呼籲，本案財物損失雖是動物造成，仍建議民眾為維護住宅安全，可透過加裝鐵（鋁）門，或是裝設監視器等方式以達住宅防護效果。

王姓車主的小客車葉子板被流浪狗咬得坑坑洞洞。記者巫靜婷／翻攝
王姓車主的小客車葉子板被流浪狗咬得坑坑洞洞。記者巫靜婷／翻攝
王姓車主的小客車葉子板被流浪狗咬得坑坑洞洞。記者巫靜婷／翻攝
王姓車主的小客車葉子板被流浪狗咬得坑坑洞洞。記者巫靜婷／翻攝

監視器 車主 新竹

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