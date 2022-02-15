角力女教練施「擒抱」助警逮通緝犯 侯友宜頒獎表揚

新北市警淡水分局一名警員在大年初二去超商巡簽時，發現一名通緝犯見警就逃，立刻上前追捕，待犯嫌奔至超商門口，正巧柔道教練李嘉菱經過，見義勇為施以「擒抱」，助警逮捕通緝犯。新北市長侯友宜知悉後，今天特別在市政治安會報上表揚，感謝她用專業為治安貢獻。

新北市警方表示，本月2日下午5點多，有警員至淡水某超商巡簽，發現一名男子的機車鑰匙未拔下，便跟進超商善意提醒，孰料男子看見警察靠近，突然神色緊張眼神閃爍。

警方拿出警用電腦要盤查身分，他卻趁隙扭頭就跑，警員追到超商門前抓住他、雙方不斷拉扯，恰巧李嘉菱正要到超商買東西，一個箭步助警逮人。

李嘉菱今天受訪時表示，當時聽到警察喊「快幫忙」，就直接擒抱將對方「固定住」，當下沒有想太多，事後很開心幫上忙。李嘉菱來頭可不小，曾蟬聯全中運角力冠軍，更在2017年亞洲青少年角力賽奪下銅牌；現年22歲的她，目前就讀北市大技擊運動學系，並擔任正德國中（母校）柔道角力隊教練。

除了表揚李嘉菱，侯友宜今天也頒發感謝狀和禮卷，給「協助攔阻詐騙有功人員」，包含銀行行員、超商店員共83人，侯說，近年詐欺犯罪層出不窮，新北市不斷加強「警銀」、「警超」防詐連線合作，期望能在第一時間將詐騙匯款攔下，守護民眾血汗錢。

治安會報上，新北市少年隊特別報告全國首創的「三層校園安全防護網」。少年隊指出，市警局結合市府相關局處、社區及學校等資源，針對校內、校園周邊及社區治安等層面，規劃「三層校園安全防護網」，另外也跟高關懷青少年通報中心合作，防止兒少被害、滋事事件發生。