快訊

大甲媽九天八夜遶境時間出爐 媽祖決定4月8日起駕

嘲諷混合戰？烏克蘭「戰時總統」的216大戰迷霧

聽新聞
test
0:00 / 0:00

角力女教練施「擒抱」助警逮通緝犯 侯友宜頒獎表揚

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市警淡水分局一名警員在大年初二去超商巡簽時，發現一名通緝犯見警就逃，立刻上前追捕，待犯嫌奔至超商門口，正巧柔道教練李嘉菱經過，見義勇為施以「擒抱」，助警逮捕通緝犯。新北市長侯友宜知悉後，今天特別在市政治安會報上表揚，感謝她用專業為治安貢獻。

新北市警方表示，本月2日下午5點多，有警員至淡水某超商巡簽，發現一名男子的機車鑰匙未拔下，便跟進超商善意提醒，孰料男子看見警察靠近，突然神色緊張眼神閃爍。

警方拿出警用電腦要盤查身分，他卻趁隙扭頭就跑，警員追到超商門前抓住他、雙方不斷拉扯，恰巧李嘉菱正要到超商買東西，一個箭步助警逮人。

李嘉菱今天受訪時表示，當時聽到警察喊「快幫忙」，就直接擒抱將對方「固定住」，當下沒有想太多，事後很開心幫上忙。李嘉菱來頭可不小，曾蟬聯全中運角力冠軍，更在2017年亞洲青少年角力賽奪下銅牌；現年22歲的她，目前就讀北市大技擊運動學系，並擔任正德國中（母校）柔道角力隊教練。

除了表揚李嘉菱，侯友宜今天也頒發感謝狀和禮卷，給「協助攔阻詐騙有功人員」，包含銀行行員、超商店員共83人，侯說，近年詐欺犯罪層出不窮，新北市不斷加強「警銀」、「警超」防詐連線合作，期望能在第一時間將詐騙匯款攔下，守護民眾血汗錢。

治安會報上，新北市少年隊特別報告全國首創的「三層校園安全防護網」。少年隊指出，市警局結合市府相關局處、社區及學校等資源，針對校內、校園周邊及社區治安等層面，規劃「三層校園安全防護網」，另外也跟高關懷青少年通報中心合作，防止兒少被害、滋事事件發生。

根據統計數據，新北市兒少被害人數從108年起逐年下降，其中110年較109年下降達10%，遠優於全國比例3.03%；110年少年犯罪人口率（人/每10萬人口）新北市是3.8，遠低全國少年犯罪人口率7.92，也是六都最低。

新北市長侯友宜，今天在治安會報上頒發感謝狀給「攔詐騙有功人員」共83人，感謝他們的付出。圖／新北市警局提供
新北市長侯友宜，今天在治安會報上頒發感謝狀給「攔詐騙有功人員」共83人，感謝他們的付出。圖／新北市警局提供
柔道教練李嘉菱日前熱心助警抓通緝犯，新北市長侯友宜知悉後，在治安會報上表揚，讚許她熱心助警。圖／新北市警局提供
柔道教練李嘉菱日前熱心助警抓通緝犯，新北市長侯友宜知悉後，在治安會報上表揚，讚許她熱心助警。圖／新北市警局提供
柔道教練李嘉菱（圖右），今年大年初二時，在淡水一間超商外遇見警察追捕通緝犯，使出自身專業「擒抱」，助警逮捕。圖／新北市警局提供
柔道教練李嘉菱（圖右），今年大年初二時，在淡水一間超商外遇見警察追捕通緝犯，使出自身專業「擒抱」，助警逮捕。圖／新北市警局提供
柔道教練李嘉菱（圖中），今年大年初二時，在淡水一間超商外遇見警察追捕通緝犯，使出自身專業「擒抱」，助警逮捕。圖／新北市警局提供
柔道教練李嘉菱（圖中），今年大年初二時，在淡水一間超商外遇見警察追捕通緝犯，使出自身專業「擒抱」，助警逮捕。圖／新北市警局提供

超商 警察

延伸閱讀

角力教練擒抱犯嫌助警逮人 李嘉菱獲表揚

侯友宜3幕僚辭職爭取選市議員 否認是「侯家軍」

3人辭巿府職選議員 侯友宜：沒侯家軍 只有勇敢年輕人

「侯家軍」宣布參選 盼將市府經驗帶至地方

相關新聞

紙業大廠榮成二林廠竄無名火 300坪全面燃燒出動23輛消防車

彰化縣二林鎮榮成紙業公司二林廠今天下午失火，二林、溪湖、北斗、埤頭等消防分隊出動23輛消防水車趕往救災；榮成二林廠廠長林...

台21線桃米路段飆速141公里！春節連假一周近400車超速

台21線埔里鎮桃米路段，公告今年4月25日開始展開區間平均速率執法取締，採用新型影像辨識技術，限速60公里，未料春節連假...

婦人拿2顆10元洋蔥忘記結帳 攤商竟獅子大開口索賠5萬

桃園黃姓婦人被控偷路邊攤2顆價值10元的洋蔥，被劉姓攤商當場叫住索賠5萬元，黃表明是買太多忘了結帳，願意給他10元付清，...

影／硫酸槽車下匝道翻覆影片曝光 同路口已發生多次

魏姓男子駕駛裝載硫酸的槽車今天中午12點多在國道3號下竹南交流道時失控翻覆，距離事故發生已4小時，目前現場仍在進行吊掛作...

榮成二林廠火災撲滅 評估無重大影響

榮成（1909）位於彰化縣的二林廠今（15）日下午發生火災，消防局出動數十部消防車全力搶救。榮成表示，下午火災未造成任何...

嘉縣警局人事走馬燈 新局長未滿月又有4位分局長異動

內政部上月發布120名高階警察人事案，嘉義縣警局首位博士局長廖訓誠調保安警察第二總隊總隊長，遺缺由保三副總隊長陳明君調升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。