后里警拿小提燈送小朋友宣導交通女全 果然吸睛

今天是元宵節，台中市大甲警分局后里分駐所員警今天到后里區幼兒園送小朋友小提燈，和小朋友一起組合提燈時，也宣導交通安全，果然有效，小朋友專心聽宣導，眼睛則緊盯著小提燈是否組好了。

中市警察局大甲警分局后里分駐所今天到后里區的幼兒園，與幼童分享市府提燈，藉由「手中做，做中聽」、並以說故事的方式，說明元宵節的由來，也宣導與幼童相關的安全觀念，同時宣導交通安全。

員警以閩南語說「台中虎耶(富裕) 虎哩(后里)平安，疫情掰掰」，多數小朋友都聽得懂，員警與幼兒園小朋友一起做提燈，一邊說元宵節的故事與宣導交通安全，也說虎爺在民間信仰，不但具有鎮煞及土地公的座騎，更是孩童的守護神。