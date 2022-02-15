快訊

大甲媽九天八夜遶境時間出爐 媽祖決定4月8日起駕

嘲諷混合戰？烏克蘭「戰時總統」的216大戰迷霧

后里警拿小提燈送小朋友宣導交通女全 果然吸睛

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

今天是元宵節，台中市大甲警分局后里分駐所員警今天到后里區幼兒園送小朋友小提燈，和小朋友一起組合提燈時，也宣導交通安全，果然有效，小朋友專心聽宣導，眼睛則緊盯著小提燈是否組好了。

中市警察局大甲警分局后里分駐所今天到后里區的幼兒園，與幼童分享市府提燈，藉由「手中做，做中聽」、並以說故事的方式，說明元宵節的由來，也宣導與幼童相關的安全觀念，同時宣導交通安全。

員警以閩南語說「台中虎耶(富裕)　虎哩(后里)平安，疫情掰掰」，多數小朋友都聽得懂，員警與幼兒園小朋友一起做提燈，一邊說元宵節的故事與宣導交通安全，也說虎爺在民間信仰，不但具有鎮煞及土地公的座騎，更是孩童的守護神。

大甲警分局長后里分駐所李建興表示，行的觀念不該只是成年教育，應該要從小就做起，此次善用年節氣氛與市府的提燈，教導幼童正確行的觀念，讓教育與生活密切結合在一起，更能在趣味中，達到寓教於樂的效果。

台中市大甲警分局后里分駐所員警今天到后里區的幼兒園，送小提燈給小朋友。圖／警方提供
台中市大甲警分局后里分駐所員警今天到后里區的幼兒園，送小提燈給小朋友。圖／警方提供

后里 幼兒園 元宵節

延伸閱讀

台灣燈會中央燈區今起亮相！15日主燈點燈限量1千席

新北金虎爺小提燈 貢寮兩大宮廟12日發放

新北虎年小提燈 汐止公所、火車站11日發放

基隆慶元宵 「虎哩幸福」小提燈2/12起開始發放

相關新聞

紙業大廠榮成二林廠竄無名火 300坪全面燃燒出動23輛消防車

彰化縣二林鎮榮成紙業公司二林廠今天下午失火，二林、溪湖、北斗、埤頭等消防分隊出動23輛消防水車趕往救災；榮成二林廠廠長林...

台21線桃米路段飆速141公里！春節連假一周近400車超速

台21線埔里鎮桃米路段，公告今年4月25日開始展開區間平均速率執法取締，採用新型影像辨識技術，限速60公里，未料春節連假...

婦人拿2顆10元洋蔥忘記結帳 攤商竟獅子大開口索賠5萬

桃園黃姓婦人被控偷路邊攤2顆價值10元的洋蔥，被劉姓攤商當場叫住索賠5萬元，黃表明是買太多忘了結帳，願意給他10元付清，...

影／硫酸槽車下匝道翻覆影片曝光 同路口已發生多次

魏姓男子駕駛裝載硫酸的槽車今天中午12點多在國道3號下竹南交流道時失控翻覆，距離事故發生已4小時，目前現場仍在進行吊掛作...

榮成二林廠火災撲滅 評估無重大影響

榮成（1909）位於彰化縣的二林廠今（15）日下午發生火災，消防局出動數十部消防車全力搶救。榮成表示，下午火災未造成任何...

嘉縣警局人事走馬燈 新局長未滿月又有4位分局長異動

內政部上月發布120名高階警察人事案，嘉義縣警局首位博士局長廖訓誠調保安警察第二總隊總隊長，遺缺由保三副總隊長陳明君調升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。