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乘客未全部上車就開走 台鐵將嚴懲疏失人員

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

針對本月13日下午，台鐵福隆站未確認177車次自強號旅客已完全上車，即將列車開出，造成7名車友未能搭上車一事，經台鐵查明確有其事，今天下午發新聞稿表示道歉，並將嚴懲疏失人員。

在中部某國立大學任教的石姓教授投訴，本月13日下午，他與3個家人、6位朋友連人帶自行車，搭乘177次自強號下午4時34分，從福隆開往台中、彰化的列車，但才上車第3人，車門卻突然關上夾住小女兒的自行車，幸好未夾到人，但列車隨即開動離去，其他7人趕緊退後才未遭危害，未能上車，向列車長反映卻說「快要交接班」，站方說很忙、客服口氣又差，後來台鐵讓他們改搭區間車，一番折騰多花兩個多小時。

台鐵回應表示，經查13日第177次自強號兩鐵旅客在月台候車位置欲上車，值班副站長及列車長未落實確認旅客是否已乘車完畢，即將車門關閉並令列車開行，確有疏失，台鐵局將對疏失人員予以嚴懲，並加強行車同仁教育訓練及考核。

台鐵表示，另將加強車站剪票員對兩鐵旅客候車嚮導及通報機制，提醒月台上執勤人員注意並適時協助旅客乘車，以杜絕類似情事發生，及加強客服人員及第一線人員教育，對於旅客反映服務事項，需積極回應及處理。

至於這七位未上車的乘客是否退票一事，石教授說，福隆站人員已通知他們，可以退票。

針對本月13日下午，台鐵福隆站未確認177車次自強號旅客已完全上車，即將列車開出，造成7名車友未能搭上車一事，經台鐵查明確有其事，表示道歉，並將嚴懲疏失人員。圖／石姓車友提供　
針對本月13日下午，台鐵福隆站未確認177車次自強號旅客已完全上車，即將列車開出，造成7名車友未能搭上車一事，經台鐵查明確有其事，表示道歉，並將嚴懲疏失人員。圖／石姓車友提供　

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