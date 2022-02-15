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轎車遭7隻黑狗鎖定啃咬毀損 車主自認倒楣

中央社 / 新竹縣15日電

新竹縣一名王姓男子將轎車停放在自家門口，隔天發現轎車出現凹洞毀損傷痕向警方報案，警方今天表示，經調閱監視器發現為7隻黑狗啃咬，車主只能自認倒楣。

新竹縣警察局新湖分局新豐分駐所今天發布新聞稿指出，王姓車主在11日向警方報案，他的轎車停放在自家前院，轎車竟出現數處凹洞，也有不少毀損傷痕，懷疑有人闖入家中破壞。

警方調閱監視器發現，有7隻黑狗鎖定這輛轎車，成群結伴啃咬，並非人員所致。警方建議，雖此案毀損為動物所致，但建議民眾維護住宅安全，可以加裝裝鐵（鋁）門，或是裝設監視器等方式，達住宅防護效果。

順興汽車經理陳峯泉接受中央社記者訪問表示，此輛轎車可能停放時，有被狗留下氣味而遭鎖定；或是，也可能因轎車打蠟過亮，在狗照到自己時誤以為有其他狗要攻擊，進而啃咬轎車。

監視器 新竹 車主

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