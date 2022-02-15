街友生前心願 好友協助將祂遺產及積蓄轉化成消防車捐出

新竹市67歲街友許慶順平常在城隍廟附近活動，結識販賣肉圓、魷魚羹小吃的「雅珍號」老闆娘陳美枝，兩人談天時許慶順便立下心願想做善事，最後在陳美枝的建議下決定捐贈消防車，並立下遺囑。2020年4月許慶順因病離世，陳美枝四處奔走，協助欲完成其遺願，今天代表將許慶順繼承下的遺產與積蓄共400萬元轉化成一輛小型水箱車，捐贈給竹市消防局。

陳美枝是新竹城隍廟商圈「雅珍號」小吃店老闆娘，平時熱心助人，也是新竹市消防局的鳳凰志工，平常消防局若有活動或出任務，陳美枝都會煮美食佳餚慰勞弟兄。

陳美枝回憶，2008年她在做生意時認識在城隍廟附近活動的許慶順，主動關心之餘也送上溫暖的愛心餐，兩人因此結下善緣，兩人一見如故，結識10多年間許慶順常會騎著腳踏車到攤位找他攀談，閒聊時對方就透露想做善事回饋社會的念頭，由於她是消防局的鳳凰志工，熱衷消防事物，2020年1月提出捐贈消防車的想法，獲許認同。

「阿伯請我幫他做件好事，而我是努力把這件事做好！」陳美枝說，2020年4月，許慶順罹癌離世，直至臨終前都掛念一定要確實捐贈消防車給竹市消防局，便在律師協助下委託陳美枝處理捐贈消防車事宜，捐贈1輛造價400萬元的小型水箱消防車，提供消防弟兄救災使用。

陳美枝說，許慶順生前喜歡騎著己踏車閒逛，如今捐贈的消防車被命名為「慶順號」，彷彿就像許慶順隨著出勤的消防車走遍竹市大街小巷兜風，也希望民眾能記得許慶順的善心。

市府今天在都城隍廟廣場舉辦捐贈消防車啟用儀式，由副市長沈慧虹代表接受捐贈，並致贈許慶順與陳美枝感謝狀，以表彰熱心公益善舉，並在現場發放限量消防車花燈，將大愛傳遞出去與新竹市民一同分享。

沈慧虹表示，感謝陳美枝及許慶順對社會公益的支持，透過實際行動幫助民眾，愛心不落人後，對竹市公共安全付出的關懷與奉獻值得敬佩，今次捐贈水箱消防車1輛，協助市府守護消防員安全，讓打火英雄出勤救災無後顧之憂。

消防局長李世恭表示，非常感謝各界踴躍捐贈各式消防車輛及器材，持續為竹市挹注消防救災能量，也讓消防同仁有更安全的救災車輛及裝備，將妥善規畫車輛配置與使用，守護市民生命財產，保障公共安全。