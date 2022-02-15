交通事故多 台南永康警方成立特定駐點提升因應能量

台南永康分局轄區交通要道多、車禍事故多，員警人力不足處理經常顧此失彼、常有民眾認為姍姍來遲，肇事車輛停在現場等候處理影響交通。永康分局今天公告新措施，交通事故處理採取「交通員警分置駐地」，來縮短員警接獲報案趕抵交通事故現場的時間，減少造成道路壅塞與發生二次事故。

分局交通組長葉敏旭表示，去年永康分局轄區事故12422件，鹽行地區件數就有3118件，佔全體件數比例超過 25%四分之一，也遠比大灣小隊處置大灣與龍潭地區合計2565件多，處理機制有檢討修正必要。

他說，分局長甘炎民指示強化地區因應處理能量，提升事故處理、接受案件申請速度，達到快速抵達、處理迅速便民服務。今天在鹽行派出所宣布成立「永康分局交通分隊鹽行小隊」，來強化因應交通事故處理能量。

他說，鹽行地區緊接安南區史博館、安南醫院、工業廠區及永康交流道車流量，交通事故量也會隨車流量增加；當地原就是交通要道，流量大車多，上下班或非尖峰時刻都會遇車流壅塞，過去接獲交通事故後，永康交通分隊需從東橋趕往鹽行轄區，趕抵現場勢必消耗路程時間較長，相對待處期間也將影響車流壅塞及民眾久候等問題，甚至拉高發生二次道路事故的危險與壓力，更亦間接造成員警緊急趕赴現場的安全，不得不重視。