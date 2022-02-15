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國內雙B缺貨 執行署賓士GLC43「2021年出廠」342萬拍定

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

國內雙B轎車嚴重缺貨，行政執行署台中分署今天拍賣扣案的賓士車、BMW，吸引59人來搶標，其中BENS AMG GLC43賓士車，為2021年生產，新車市價為383萬元，僅駕駛2331公里，喊價搶標聲此起彼落，最後陳姓買主以342萬5000元拍定。他說，「現在市場買不到賓士，所以來搶標買賓士」。

行政執行署台中分署長許萬相表示，進口高檔車因缺晶片，又塞港，國內市場奇缺雙B，因此今天拍賣變價賓士、BMW吸引59名民眾來競標，這是台中分署成立20年以來，歷年來最多人領標投標。

台中地檢署去年破獲王姓詐騙集團，查扣詐團主腦王嫌所有的賓士轎車、BMW等物，就扣押的動產囑託行政執行署台中分署於今天上午10時變價，2車競標時需先提出30萬元保證金，才能現場公開喊價方式競買，共有59人繳交保證金領標。

本次變價的賓士車、BMW轎式同為王姓詐騙集團首腦所有，最受矚目的是BENS AMG GLC43賓士，為2021年出廠，該車登記在其妻名下，購買不到半年即因詐騙案遭查獲而被查扣在刑事警察局中部犯罪打擊中心，里程只有短短的2331公里，幾乎是新車，買到賺到。

另台BMW轎式428I里程11萬8836公里，為2015年出廠，有動產擔保債權：64萬餘元，請應買人注意該車變價的價格並未包括該動產抵押債權的金額，拍定人須於變價拍定當日向動產抵押債權人為清償。

執行官今天上午在該分署廣場拍賣這2輛車，首先變價拍賣BMW，雖然車齡已有7年，但參與投標的59名民眾喊價相當踴躍，競標聲不斷，最後以新台幣108萬5000元拍定。

接著，執行官拍賣變價車齡僅1年的賓士車，這是此次拍賣變價的重頭戲，高潮迭起，一喊價即從250萬元喊起，競標聲此起彼落，馬上喊到300萬後，又節節高漲，從320萬、330萬喊價到340萬，最後由陳男以342萬5000元拍定。

國內雙B轎車嚴重缺貨，行政執行署台中分署今天拍賣扣案的賓士車、BMW，吸引59人各繳交30萬元保金領標搶標，這是台中分署成立20年以來，歷年來最多人領標投標。記者白錫鏗／攝影
國內雙B轎車嚴重缺貨，行政執行署台中分署今天拍賣扣案的賓士車、BMW，吸引59人各繳交30萬元保金領標搶標，這是台中分署成立20年以來，歷年來最多人領標投標。記者白錫鏗／攝影
國內雙B轎車嚴重缺貨，行政執行署台中分署今天拍賣扣案的BMW，車齡雖有7年，仍以108萬5000元拍定。記者白錫鏗／攝影
國內雙B轎車嚴重缺貨，行政執行署台中分署今天拍賣扣案的BMW，車齡雖有7年，仍以108萬5000元拍定。記者白錫鏗／攝影
國內雙B轎車嚴重缺貨，行政執行署台中分署今天拍賣扣案的賓士車、BMW，吸引59人各繳交30萬元保金領標搶標，這是台中分署成立20年以來，歷年來最多人領標投標。記者白錫鏗／攝影
國內雙B轎車嚴重缺貨，行政執行署台中分署今天拍賣扣案的賓士車、BMW，吸引59人各繳交30萬元保金領標搶標，這是台中分署成立20年以來，歷年來最多人領標投標。記者白錫鏗／攝影
國內雙B轎車嚴重缺貨，行政執行署台中分署今天拍賣扣案的賓士車，吸引59人來搶標，扣案的BENS AMG GLC43賓士車，為2021年出廠，新車市價為383萬元，僅駕駛2331公里，喊價搶標聲此起彼落，最後陳姓買主以342萬5000元拍定。記者白錫鏗／攝影
國內雙B轎車嚴重缺貨，行政執行署台中分署今天拍賣扣案的賓士車，吸引59人來搶標，扣案的BENS AMG GLC43賓士車，為2021年出廠，新車市價為383萬元，僅駕駛2331公里，喊價搶標聲此起彼落，最後陳姓買主以342萬5000元拍定。記者白錫鏗／攝影

BMW 詐騙集團 警察

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