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游泳金牌「鳳小岳」考上消防 盼發揮水域長才救人一命

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市中路消防分隊新進隊員張禮聿，畢業於體育系，曾是金牌游泳選手，長信帥氣神似男星鳳小岳；張在擔任消防替代役時協助救回OHCA患者，因而萌生成為消防、救人一命的想法，今年正式上崗，並期許自己未來可發展水域救援專業。

桃園市政府消防局近年來大量增補消防人力，第一大隊中路分隊今年更一口氣補進了5名生力軍，其中身高178公分、體重74公斤、外型酷似藝人鳳小岳的隊員張禮聿過去是游泳選手，如今投身消防工作，格外吸睛。

今年30歲的張禮聿從小是游泳校隊，一路保送上文化大學體育系，曾為校出征大專盃等多項游泳賽事，畢業後進入澎湖縣消防局擔任消防替代役，並在服役期間協助消防員將養老院一名OCHA的老婦人自鬼門關前救回，至今仍記憶猶新。

張禮聿表示，那次的經驗讓他印象深刻，「原來救人一命是如此美好」，因此退伍後毅然決然報考消防，經過一年訓練後今年分發到桃園服務；張禮聿也坦言，實際成為消防員出勤時，發現和過去擔任替代役還有不小的落差，期許自己能持續學習，盡快成為獨當一面的消防隊員。

由於長年訓練，張禮聿身材精實，體能遠勝同梯，加上熱心助人天性，是消防員不二人遠。張說，自己過去是游泳選手，想要妥善發揮這項專長，未來希望以水域救援為目標，有朝一日能成為急流救援教官。

中路消防隊分隊長許翠珊表示，張禮聿平時工作認真，也積極學習各項消防戰技體能，期待張員未來在水域搜救方面發揮所長。

游泳健將張禮聿考上消防員，希望以水域救援為目標，有朝一日成為急流救援教官。圖／中路分隊提供
游泳健將張禮聿考上消防員，希望以水域救援為目標，有朝一日成為急流救援教官。圖／中路分隊提供
張禮聿長年訓練，身材精實、體能遠勝同梯，期許自己盡快成為獨當一面的消防隊員。圖／中路分隊提供
張禮聿長年訓練，身材精實、體能遠勝同梯，期許自己盡快成為獨當一面的消防隊員。圖／中路分隊提供

桃園 消防員

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