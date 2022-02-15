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女遭詐沿街尋「虛擬ATM」匯款 誤闖紅燈幸運遭警點破
桃園市一名婦人遭遇網路詐騙，昨天沿街尋找詐團口中「虛擬貨幣ATM」並打算匯款12萬元，由於沒仔細看路闖紅燈被巡警攔下；警方一聽婦人提問，就知道她遇到詐騙，馬上指出並無以虛擬貨幣匯款的ATM，且若連貨物都沒看過，更可能受騙，成功為她保住血汗錢。
桃園警分局指出，埔子派出所員警昨天晚上7時許巡邏時，在中正路與慈祥街口發現一名機車騎士紅燈違規迴轉，立即鳴放警報將她攔停。
闖紅燈的林姓婦人（64歲）向員警表示，自己在找路沒注意紅燈，隨即問員警知不知道「虛擬貨幣ATM」在哪；員警一聽，馬上意識到她可能遭到詐騙，一問之下，原來是林女在網路上認識一名自稱新加坡籍的朋友「理查」，對方稱可幫忙以優惠價格購買衣服及項鍊等飾品。
但是那名「理查」表示，優惠代購須以比特幣交易，要求林女依指示至「虛擬ATM」匯款12萬元，ATM會主動計算匯差，將新台幣轉為比特幣，因此林才沿街尋找。
員警勸告，現在還沒有以虛擬貨幣匯款的ATM，且經詢問發現林女連貨物都沒看過，若受騙將造成損失，便提出相關案例耐心說明，終於讓她決定放棄匯款，保住血汗錢。
警方呼籲，民眾切勿相信網路不實流言，應多方查證，遇有可疑立即撥打165反詐騙專線或110報案電話查詢，避免遭詐騙。
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