桃警下班返家途中認出違規通緝犯 不動聲色叫支援逮人

桃園中壢警分局興國派出所員警邱冠傑日前下班後，返家途中經過中正路，見到一名男子違規穿越斑馬線，意外發現男子穿著及長相與日前鎖定調查通緝犯相似達90%以上，便一路跟隨其動向，待男子進入超商後，立即通知線上警力前來支援，順利將人迅速逮捕。

「下班後去超商買完燕麥奶準備回家，返家路上正好看到通緝犯真的很幸運」，邱冠傑說，因男子違規穿越斑馬線，因而多看了兩眼，赫然發現是53歲張姓嫌犯，因涉及刑案才剛在本月初被桃園地檢署發布通緝，邱員立刻一路跟隨其動向，待其進入超商後，立即通知線上警力前來支援，迅速逮捕張嫌。