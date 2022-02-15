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桃警下班返家途中認出違規通緝犯 不動聲色叫支援逮人

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園中壢警分局興國派出所員警邱冠傑日前下班後，返家途中經過中正路，見到一名男子違規穿越斑馬線，意外發現男子穿著及長相與日前鎖定調查通緝犯相似達90%以上，便一路跟隨其動向，待男子進入超商後，立即通知線上警力前來支援，順利將人迅速逮捕。

「下班後去超商買完燕麥奶準備回家，返家路上正好看到通緝犯真的很幸運」，邱冠傑說，因男子違規穿越斑馬線，因而多看了兩眼，赫然發現是53歲張姓嫌犯，因涉及刑案才剛在本月初被桃園地檢署發布通緝，邱員立刻一路跟隨其動向，待其進入超商後，立即通知線上警力前來支援，迅速逮捕張嫌。

興國派出所長甘博倫表示，現年28歲，從警5年的邱冠傑上班已是拼命三郎，下班後仍不忘警察本色，加上防疫期間，外出全程都要戴口罩，還能將張嫌的相貌牢記於心，實屬不易。

桃警日前下班返家途中，赫然發現違規過馬路通緝犯，一路跟隨至超商。記者翁唯真／翻攝
桃警日前下班返家途中，赫然發現違規過馬路通緝犯，一路跟隨至超商。記者翁唯真／翻攝
桃警日前下班返家途中，赫然發現通緝犯，聯絡同事將其歸案。記者翁唯真／翻攝
桃警日前下班返家途中，赫然發現通緝犯，聯絡同事將其歸案。記者翁唯真／翻攝

通緝 超商 桃園

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