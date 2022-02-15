六旬男疑酒駕撞倒電桿 驚悚畫面曝光

嘉義縣民雄鄉14甲地區，昨天晚間傳出有男子駕車撞電線桿，隨即下車逃逸，民雄警分局目前仍在擴大搜索男子下落。昨晚車禍後長約6公尺電桿倒臥路中，一度造成附近路燈停電，所幸無人傷亡，男子是否酒駕仍待釐清。

據了解，肇事61歲張姓男子家住民雄鄉秀林村，平日以開怪手為業，昨天下班沿嘉109縣道回家途中，不明原因失控撞上路旁電線杆後再撞路旁兩輛車，附近住戶聽到巨大聲響上前查看，卻只見駕駛緩步下車，身上無明顯外傷。

據民眾轉述張男下車後飄散濃烈酒味，他先在路旁打電話，隨即緩步朝嘉義市方向走。警方在肇事銀色休旅車上發現4罐空汽油桶，疑為工作所需，警方目前正調閱周邊監視器追查男子行蹤，釐清其是否涉嫌酒駕逃逸。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康