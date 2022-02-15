元宵前夕9旬榮民爺爺徒步送湯圓到清泉所慰勞 員警暖心

今天是元宵節，一名90歲金姓榮民昨天拿著湯圓，走路到台中市清水警分局清泉派出所，祝員警元宵節快樂，員警很感動，吃著湯圓，暖在心裡。

元宵節依傳統習俗，是農曆新年的最後一天，用「元宵」、「湯圓」來為新春劃下最甜美句點，台中市清水警分局員警，在重要節日期間，堅守工作崗位，包括轄內的治安、交通、為民服務、金融機構安全維護工作。

清泉派出所轄內1位90歲榮民為感謝員警，昨天親自帶湯圓到派出所，祝福為轄區治、交安辛苦執勤的員警平安團圓，清泉所員警為答謝金姓榮民，副所長陳銘政親自下廚煎蘿蔔糕與他品嚐。

金姓榮民表示，派出所員警每天維護地方治、交安及防疫工作，勤務非常辛苦，他希望為員警盡一點心力，讓在外執勤不能回家團圓的員警也有像在家一樣的溫暖。