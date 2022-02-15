男騎重機飆到127公里撞上違規騎車婦慘死 家屬求償2782萬

桃園簡姓婦人無照騎機車違規變換車道，導致後方騎大型重機的呂姓男子閃避不及撞上慘死，呂的5名家屬各主張500萬元精神撫慰金，連同醫藥、扶養費對簡求償2782萬；但法院發現，呂在速限40公里路段飆到時速127公里，應負50%肇責，經計算判簡應給付家屬398萬元，可上訴。

呂的家屬主張，簡婦2019年11月24日無照騎機車行經大溪區康莊路，但在附近一處交岔口貿然從機車到變換至快車道，並打算跨越中央分向線到對向，結果同向的呂騎大型重機從後方接近，因閃避不及撞上重摔，重機還滑行到對車道波及1輛小客車。

家屬說，呂男因頭部重創、多處骨折慘死，認為簡婦有70%的責任。呂妻認為痛失配偶家庭破碎，需靠她一肩扛起家計，2個兒子痛失父親，從高職休學就業分擔家計，公婆晚年面臨白髮人送黑髮人痛苦，無法安養天年。

家屬因此連同醫藥、喪葬、扶養費，以及每人各再求償精神撫慰金500萬元，一共向簡婦求償2782萬7081元；簡婦抗辯稱，她對喪葬費無意見，但爭執呂的家屬並無不能維持生活，不符受扶養要件，且呂騎重機時速127.41公里，遠超過速限40公里，也有過失。

法院審酌，簡婦當時騎機車貿然變換車道、跨越中央分隔線，其過失行為和呂男死亡結果有相當因果關係，精神撫慰金部分考量各自年齡、職業及收入等，認定呂的妻子、2名兒子各150萬元，呂的父母各120萬元為適當。

但法院也認為，呂男當天時速大約為127.41公里，遠超過當地速限40公里，屬於嚴重超速的危險駕駛，經車輛行車事故鑑定會鑑定同為肇事原因。