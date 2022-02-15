老翁遇虛擬貨幣詐騙 大甲警聯合銀行行員阻詐49萬元
又見虛擬貨幣詐騙案，台中一名老翁拿49萬元現金到銀行要匯款，行員查覺有異報警，大甲警分局員警到場了解情形後，研判又是虛擬貨幣的假投資詐騙案，聯合銀行行員勸說，老翁原本不聽勸要到別家銀行匯款，員警不放棄，沿路陪他走，並解說詐騙手法，最後成功攔阻老翁被騙49萬元。
台中市警局大甲警分局義里派出所巡佐黃文癸、警員何秩騰，2月10日巡邏時接獲銀行行員報案，有民眾疑似遭詐騙欲匯款，員警到銀行時，劉姓行員向員警方表示，75歲吳姓老翁拿49萬元要匯款，行員詢問吳姓老翁此筆款項欲匯款給何人，他聲稱欲匯款給曾姓女兒補貼買房，劉姓行員覺得有異，吳姓老翁與女兒竟不同姓氏，報警請派出所協助了解。
員警到場後，老翁不願多做解釋執意匯款，轉身要到其它銀行匯款，員警仍不放棄陪同在旁，沿路解釋近期詐騙手法，並請老翁一起到派出休息，老翁才向員警表示，他多年不見的好友突然加LINE好友，聊了一下之後就拉他加入投資社團，他先前已在該平台上投資23萬元，小有獲利，這次想投資虛擬貨幣「Bit-C」49萬元。
員警一聽就說，這是虛擬貨幣為常見假投資真詐騙手法，常常讓被害人嚐到小甜頭後再詐騙鉅額款項，經員警耐心講解苦勸並查證老翁先前匯款的帳戶已遭警示帳戶，老翁才恍然大悟點頭答應不再匯款，感謝員警極力攔阻守護他養老積蓄。
大甲警分局表示，劉姓行員機警發現匯款人與收款人不同姓氏，通報大甲分局員警聯合阻詐成功，行員機警行為以及員警極力攔阻為警民合作最佳典範；也呼籲詐欺犯罪危害民眾財產安全甚鉅，詐騙集團詐騙手法不斷推陳出新，民眾務必提高警覺，如有接獲疑似詐騙訊息，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線進行查證或就近前往鄰近派出所諮詢，小心求證保障多。
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