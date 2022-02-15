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注意！台中北區五岔路明起科技執法 取締交通違規
台中市北區五岔路口（三民、崇德、五權、錦南街口）常因民眾違反交通規則發生交通事故，為防制交通事故，警方與路權機關多次辦理會勘，研商交通安全改善方案，前年底在該路口建置「多功能科技執法設備」，經過了1年多的系統測試，明天啟用執法，提醒用路人遵守交通規則，以免受罰。
台中市警局交通大隊表示，「多功能科技執法設備」目前設定取締項目為闖紅燈、跨越雙白線、未依規定車道行駛、機車未依規定兩段式左轉等不遵守標誌標線號誌指示的違規項目。
台中市第二警分局表示，已經提早在農曆年前在該處5個路口舉牌宣導，並在分局官方FB推出微電影外，昨天下午再次由員警、義交及警察志工，拉起大型布條，在該處路口現地宣導，希望能讓民眾更了解警方的執法措施。
第二分局警方表示，交通事故逾6成發生於路口，其中前五大易肇事路口為崇德路五叉路口、精武路與雙十路口、崇德路與進化北路口、崇德路與太原路口及中清路與五權路口。
除五岔路口已設置科技執法系統即將啟用外，警方也將同步加強取締其他路口的闖紅燈、違規左轉、並排停車及機車未依兩段式左轉等違規行為。
「取締只是手段，安全才是我們的目的」，第二警分局分局長陳家銘說，市警局重視路口安全，如有發生在路口的重大交通事故，一定召集分局相關單位人員並親自率隊到現場會勘。
他表示，呼籲汽機車駕駛人行經路口或轉彎時，應減速慢行，科技執法也只是透過科技儀器，嚇阻交通違規行為，其目的是希望養成用路人遵守交通規則的良好習慣，進而達到事故防制的目標。
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