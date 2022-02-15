快訊

大甲媽九天八夜遶境時間出爐 媽祖決定4月8日起駕

嘲諷混合戰？烏克蘭「戰時總統」的216大戰迷霧

聽新聞
test
0:00 / 0:00

注意！台中北區五岔路明起科技執法 取締交通違規

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北區五岔路口（三民、崇德、五權、錦南街口）常因民眾違反交通規則發生交通事故，為防制交通事故，警方與路權機關多次辦理會勘，研商交通安全改善方案，前年底在該路口建置「多功能科技執法設備」，經過了1年多的系統測試，明天啟用執法，提醒用路人遵守交通規則，以免受罰。

台中市警局交通大隊表示，「多功能科技執法設備」目前設定取締項目為闖紅燈、跨越雙白線、未依規定車道行駛、機車未依規定兩段式左轉等不遵守標誌標線號誌指示的違規項目。

台中市第二警分局表示，已經提早在農曆年前在該處5個路口舉牌宣導，並在分局官方FB推出微電影外，昨天下午再次由員警、義交及警察志工，拉起大型布條，在該處路口現地宣導，希望能讓民眾更了解警方的執法措施。

第二分局警方表示，交通事故逾6成發生於路口，其中前五大易肇事路口為崇德路五叉路口、精武路與雙十路口、崇德路與進化北路口、崇德路與太原路口及中清路與五權路口。

除五岔路口已設置科技執法系統即將啟用外，警方也將同步加強取締其他路口的闖紅燈、違規左轉、並排停車及機車未依兩段式左轉等違規行為。

「取締只是手段，安全才是我們的目的」，第二警分局分局長陳家銘說，市警局重視路口安全，如有發生在路口的重大交通事故，一定召集分局相關單位人員並親自率隊到現場會勘。

他表示，呼籲汽機車駕駛人行經路口或轉彎時，應減速慢行，科技執法也只是透過科技儀器，嚇阻交通違規行為，其目的是希望養成用路人遵守交通規則的良好習慣，進而達到事故防制的目標。

台中市北區五岔路口的科技執法設備已設置完成，明天將開始執法，轄區第二警分局近日前往該路口宣導。圖／第二警分局提供
台中市北區五岔路口的科技執法設備已設置完成，明天將開始執法，轄區第二警分局近日前往該路口宣導。圖／第二警分局提供
台中市北區五岔路口的科技執法設備已設置完成，明天將開始執法。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市北區五岔路口的科技執法設備已設置完成，明天將開始執法。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市北區五岔路口的科技執法設備已設置完成，明天將開始執法。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市北區五岔路口的科技執法設備已設置完成，明天將開始執法。圖／台中市警局交通大隊提供

台中市

延伸閱讀

影／大學生騎機車還表哥 疑天雨釀車禍殞命

影／金髮妹KTV飆高音 氣喘發作好痛苦 警先趕到幫送醫

影／公車切到機車專用道 害女騎士犁田全身傷肇逃

影／腳腫成象腿還不就醫 只因篤信「年頭就醫觸楣頭」

相關新聞

紙業大廠榮成二林廠竄無名火 300坪全面燃燒出動23輛消防車

彰化縣二林鎮榮成紙業公司二林廠今天下午失火，二林、溪湖、北斗、埤頭等消防分隊出動23輛消防水車趕往救災；榮成二林廠廠長林...

台21線桃米路段飆速141公里！春節連假一周近400車超速

台21線埔里鎮桃米路段，公告今年4月25日開始展開區間平均速率執法取締，採用新型影像辨識技術，限速60公里，未料春節連假...

婦人拿2顆10元洋蔥忘記結帳 攤商竟獅子大開口索賠5萬

桃園黃姓婦人被控偷路邊攤2顆價值10元的洋蔥，被劉姓攤商當場叫住索賠5萬元，黃表明是買太多忘了結帳，願意給他10元付清，...

影／硫酸槽車下匝道翻覆影片曝光 同路口已發生多次

魏姓男子駕駛裝載硫酸的槽車今天中午12點多在國道3號下竹南交流道時失控翻覆，距離事故發生已4小時，目前現場仍在進行吊掛作...

榮成二林廠火災撲滅 評估無重大影響

榮成（1909）位於彰化縣的二林廠今（15）日下午發生火災，消防局出動數十部消防車全力搶救。榮成表示，下午火災未造成任何...

嘉縣警局人事走馬燈 新局長未滿月又有4位分局長異動

內政部上月發布120名高階警察人事案，嘉義縣警局首位博士局長廖訓誠調保安警察第二總隊總隊長，遺缺由保三副總隊長陳明君調升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。