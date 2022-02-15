影／男子登雪山摔傷嚴重 消防隊今出動直升機吊掛送醫

郭姓男子與2名友人組成登山隊，於13日攀登和平區雪山雪東線，行走至10.4公里處時，不慎摔傷，左腿疑似骨折、脊椎也疼痛無法行走；消防局獲報前往救援，評估他傷勢嚴重，不適移動。今天上午8時許以直升機吊掛抵達東勢，將郭男送往東勢農民醫院。

台中市消防局13日獲報，有3名登山客組成隊伍，上午攀登和平雪山雪東線，其中郭男(約33歲)行走至10.4公里處時，不慎摔傷，左腿疑似骨折、脊椎也疼痛無法行走；消防隊隨即派遣谷關、和平分隊，由谷關隊員賴俞全帶隊，共4名隊員先行前往，但天氣仍在下雪，於是先將郭男移至9.7公里處，留守陪同。

第二分隊梨山分隊救護人員於14日前往，下午16時許接觸到郭男，但郭受傷嚴重，且腰椎受傷問題無法排除，判斷不建議移動，且隨隊外籍領隊背部疼痛，身體明顯不適，一併申請由直升機進行吊掛。