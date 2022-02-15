快訊

大甲媽九天八夜遶境時間出爐 媽祖決定4月8日起駕

嘲諷混合戰？烏克蘭「戰時總統」的216大戰迷霧

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／男子登雪山摔傷嚴重 消防隊今出動直升機吊掛送醫

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

郭姓男子與2名友人組成登山隊，於13日攀登和平區雪山雪東線，行走至10.4公里處時，不慎摔傷，左腿疑似骨折、脊椎也疼痛無法行走；消防局獲報前往救援，評估他傷勢嚴重，不適移動。今天上午8時許以直升機吊掛抵達東勢，將郭男送往東勢農民醫院。

台中市消防局13日獲報，有3名登山客組成隊伍，上午攀登和平雪山雪東線，其中郭男(約33歲)行走至10.4公里處時，不慎摔傷，左腿疑似骨折、脊椎也疼痛無法行走；消防隊隨即派遣谷關、和平分隊，由谷關隊員賴俞全帶隊，共4名隊員先行前往，但天氣仍在下雪，於是先將郭男移至9.7公里處，留守陪同。

第二分隊梨山分隊救護人員於14日前往，下午16時許接觸到郭男，但郭受傷嚴重，且腰椎受傷問題無法排除，判斷不建議移動，且隨隊外籍領隊背部疼痛，身體明顯不適，一併申請由直升機進行吊掛。

消防隊表示，今天上午7時許執行吊掛任務，吊掛任務成功，於8時11分抵達東勢河濱公園，2名傷者皆送往東勢農民醫院治療。

消防隊今天上午7時許執行吊掛任務，吊掛任務成功，於8時11分抵達東勢河濱公園，2名傷者皆送往東勢農民醫院治療。圖／民眾提供
消防隊今天上午7時許執行吊掛任務，吊掛任務成功，於8時11分抵達東勢河濱公園，2名傷者皆送往東勢農民醫院治療。圖／民眾提供
郭男行走和平雪山雪東線至10.4公里處時，不慎摔傷，左腿疑似骨折、脊椎也疼痛無法行走。圖／台中市消防局提供
郭男行走和平雪山雪東線至10.4公里處時，不慎摔傷，左腿疑似骨折、脊椎也疼痛無法行走。圖／台中市消防局提供

直升機 農民 骨折

延伸閱讀

新北老舊公寓火警 消防隊救出3人預防性送醫

雲林東勢胡蘿蔔挑戰金氏世界紀錄 千人挖出地底繽紛世界

新店住宅大樓竄火舌 消防隊破門見1男倒臥意識不清

台中東勢新丁粄節明天登場 東勢警方提醒有交通管制

相關新聞

紙業大廠榮成二林廠竄無名火 300坪全面燃燒出動23輛消防車

彰化縣二林鎮榮成紙業公司二林廠今天下午失火，二林、溪湖、北斗、埤頭等消防分隊出動23輛消防水車趕往救災；榮成二林廠廠長林...

台21線桃米路段飆速141公里！春節連假一周近400車超速

台21線埔里鎮桃米路段，公告今年4月25日開始展開區間平均速率執法取締，採用新型影像辨識技術，限速60公里，未料春節連假...

婦人拿2顆10元洋蔥忘記結帳 攤商竟獅子大開口索賠5萬

桃園黃姓婦人被控偷路邊攤2顆價值10元的洋蔥，被劉姓攤商當場叫住索賠5萬元，黃表明是買太多忘了結帳，願意給他10元付清，...

影／硫酸槽車下匝道翻覆影片曝光 同路口已發生多次

魏姓男子駕駛裝載硫酸的槽車今天中午12點多在國道3號下竹南交流道時失控翻覆，距離事故發生已4小時，目前現場仍在進行吊掛作...

榮成二林廠火災撲滅 評估無重大影響

榮成（1909）位於彰化縣的二林廠今（15）日下午發生火災，消防局出動數十部消防車全力搶救。榮成表示，下午火災未造成任何...

嘉縣警局人事走馬燈 新局長未滿月又有4位分局長異動

內政部上月發布120名高階警察人事案，嘉義縣警局首位博士局長廖訓誠調保安警察第二總隊總隊長，遺缺由保三副總隊長陳明君調升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。