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板橋通緝犯拒檢撞警 開車來回雙北竄逃 警開3槍逮人
新北市板橋區今天凌晨槍響。身背通緝的蔡姓男子因貨車違停被警方盯上，員警盤查時他拒檢，更加速逃逸，在萬板橋上來回竄逃、衝撞員警，警方開3槍制止，他最終棄車逃逸，躲進宮廟內被逮，警詢後依妨害公務等罪嫌將他送辦，同時解送歸案。
據了解，蔡男（48歲）今天凌晨3點05分，將小貨車違停在板橋區莊敬公園旁紅線，巡邏員警見狀上前盤查，他自知通緝在身，看到警方上前，怕被認出通緝身分，立刻踩油門加速逃逸。
蔡男右轉萬板路後，開上萬板橋朝台北市方向逃逸，員警在後方緊跟，同時呼叫警力攔截圍捕，孰料他在橋上為了甩開員警追緝，直接衝撞員警與警車，警方情急之下，立刻下拉手槍滑套，朝蔡男的貨車開3槍制止。
蔡男繼續逃逸，期間又開上華江橋、來回雙北，眼見「甩不掉」，他在環河西路四段遭警方圍捕時，果斷棄車徒步逃逸；他看見一間宮廟逃進去躲藏，但因爲身形寬胖直接被警方逮個正著。
警方上前壓制逮捕，蔡男被逮時，不斷大呼小叫說「鞋子讓我穿一下」，更哀嚎「我的手斷了，不要再拉了」；撞車前跟遭逮後的反差態度，讓警方搖頭。警詢後將他解送歸案，並依妨害公務、公共危險等罪嫌送辦。
海山警方表示，針對蔡男拒檢竄逃，經畫面分析，有蛇行、未依規定切換車道（2次）、闖紅燈（11次）、逆向（2次）違規情事，將對他開出至少5萬700元罰鍰。
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