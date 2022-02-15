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竊取娃娃機內泡麵 遭警逮獲時吃剩3包

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

34歲張姓男子等5名男女，今年1月間到安南區安和路3段娃娃機店，涉嫌以搖晃機台方式造成機台故障後，拿走機台掉出30包泡麵及餅乾，5人朋分食用，造成機台主損失約6千元。警方調閱監視錄影畫面以連追人，前天陸續傳喚張等人到案，並在張住處查到3包泡麵，張表示一時興起犯案，後悔不已，警詢依後竊盜罪嫌函送南檢法辦。

蔡姓娃娃機主1月25日向台南市警三分局安順派出所報案稱，他設置於安南區安和路3段娃娃機內物品泡麵、餅乾遭人以搖晃機台方式，竊取機台內物品，並造成機台損壞，總計損失約6千元。

警方受理後隨即展開調查，積極調閱周邊路口監視器，發現竊嫌共有5名，分乘2輛轎車到場，蒐集相關證據，向法院聲請2張搜索票獲准，2月13日由所長黃志賢帶隊前往執行搜索，當場在張姓男子（34歲）住處內查扣剩餘贓物泡麵3碗)。同時通知郭（33歲）、黃(38歲)、謝（30歲）姓男子及曾姓女子（39歲）到案。

張等人發現娃娃機裡泡麵及餅乾放置過多，無須付費夾取，只要搖晃機台物造成故障，物品便會掉落，5人以搖晃2機台不正方法由收費設備取得他人之物，警詢時都表示一時興起涉案，警詢後依涉及刑法第339條1第1項非法由收費設備取財罪嫌，函送南檢署偵辦。

警方呼籲，娃娃機店大多無店員看顧，夾娃娃機業者應加強防盜措施，除裝設監視器，強化鎖頭外，所得現金應定期回收，以杜絕竊嫌覬覦；另警方也會加強巡邏及查緝民生竊盜案件，宵小勿以身試法。

張姓男子等人涉嫌搖晃娃娃機台後造成故障拿走掉下泡麵遭法辦。記者黃宣翰／翻攝
張姓男子等人涉嫌搖晃娃娃機台後造成故障拿走掉下泡麵遭法辦。記者黃宣翰／翻攝

泡麵 監視器 竊盜

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