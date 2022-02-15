簡訊保證投資賺大錢 叮嚀婦人匯款要稱是貨款 行員拆詐
台南市64歲陳姓婦人接到某金融投資簡訊，邀約加入投資期貨交易LINE通訊軟體群組，聲稱可獲得鉅額回收，昨天要她匯款10萬元至指定帳戶成為投資基金，還叮嚀陳姓婦人如前往銀行填寫匯款單時，應告知銀行人員為貨款或借款用，仍被銀行行員發覺有異，報警及時勸阻，保住她辛苦積蓄。
「有婦人遭到詐騙，請派警員來處理。」台南市警二分局海安派出所昨天下午3點多，接獲金華路某銀行林姓襄理通報，有民眾疑似遭到詐騙，警員陳昱志、葉品瑩前往了解，原來是投資型的詐騙案件。
陳姓婦人說，她春節期間接到某金融投資簡訊，邀約加入投資期貨交易LINE 通訊軟體群組，昨天要她匯款 10萬元至指定帳戶作為投資基金，便可獲得鉅額回收，還在LINE特別叮嚀她如前往銀行填寫匯款單時，為了避免課稅問題，銀行工作人員如有詢問，應告知該筆金額為貨款或借款用，且匯款時不要備註任何訊息。
陳姓婦人到銀行臨櫃欲匯款10萬元至不明帳戶，警方告知陳姓婦人，此為詐騙集團慣用假投資詐騙的手法，當場攔阻詐騙案件。
警方表示，投資詐騙常透過社群網站、通訊軟體、交友網站，散播假投資訊息，吸引被害人大筆投資虛擬通貨、外匯期貨，並偽造獲利，誘使加碼投入大量款項，目的都是騙取金錢；投資應透過合法管道賺取合理利潤，標榜高投報、零風險、保證獲利就是詐騙，如有疑問可主動撥打165反詐騙專線洽詢，以免遭受詐騙而懊悔末及。
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