快訊

大甲媽九天八夜遶境時間出爐 媽祖決定4月8日起駕

嘲諷混合戰？烏克蘭「戰時總統」的216大戰迷霧

簡訊保證投資賺大錢 叮嚀婦人匯款要稱是貨款 行員拆詐

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市64歲陳姓婦人接到某金融投資簡訊，邀約加入投資期貨交易LINE通訊軟體群組，聲稱可獲得鉅額回收，昨天要她匯款10萬元至指定帳戶成為投資基金，還叮嚀陳姓婦人如前往銀行填寫匯款單時，應告知銀行人員為貨款或借款用，仍被銀行行員發覺有異，報警及時勸阻，保住她辛苦積蓄。

「有婦人遭到詐騙，請派警員來處理。」台南市警二分局海安派出所昨天下午3點多，接獲金華路某銀行林姓襄理通報，有民眾疑似遭到詐騙，警員陳昱志、葉品瑩前往了解，原來是投資型的詐騙案件。

陳姓婦人說，她春節期間接到某金融投資簡訊，邀約加入投資期貨交易LINE 通訊軟體群組，昨天要她匯款 10萬元至指定帳戶作為投資基金，便可獲得鉅額回收，還在LINE特別叮嚀她如前往銀行填寫匯款單時，為了避免課稅問題，銀行工作人員如有詢問，應告知該筆金額為貨款或借款用，且匯款時不要備註任何訊息。

陳姓婦人到銀行臨櫃欲匯款10萬元至不明帳戶，警方告知陳姓婦人，此為詐騙集團慣用假投資詐騙的手法，當場攔阻詐騙案件。

警方表示，投資詐騙常透過社群網站、通訊軟體、交友網站，散播假投資訊息，吸引被害人大筆投資虛擬通貨、外匯期貨，並偽造獲利，誘使加碼投入大量款項，目的都是騙取金錢；投資應透過合法管道賺取合理利潤，標榜高投報、零風險、保證獲利就是詐騙，如有疑問可主動撥打165反詐騙專線洽詢，以免遭受詐騙而懊悔末及。

64歲陳姓婦人遭到電信投資詐騙，對方傳LINE還叮嚀陳姓婦人如前往銀行填寫匯款單時，應告知銀行人員為貨款或借款用，以免銀行行員關切。記者黃宣翰／翻攝
64歲陳姓婦人遭到電信投資詐騙，對方傳LINE還叮嚀陳姓婦人如前往銀行填寫匯款單時，應告知銀行人員為貨款或借款用，以免銀行行員關切。記者黃宣翰／翻攝
64歲陳姓婦人遭到電信投資詐騙，警員和銀行行員勸阻才未匯出10萬元。記者黃宣翰／翻攝
64歲陳姓婦人遭到電信投資詐騙，警員和銀行行員勸阻才未匯出10萬元。記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團 LINE 台南

延伸閱讀

LINE Pay推新版App 一卡通：用戶服務不受影響

看不懂防疫資訊恐成破口 新北宣導屠宰場移工靠LINE

台灣限定！LINE聊天室輸入3關鍵字 跳出元宵節天燈特效

紅包放大術！LINE Bank定存優利最高1.20% 100元起就能存

相關新聞

紙業大廠榮成二林廠竄無名火 300坪全面燃燒出動23輛消防車

彰化縣二林鎮榮成紙業公司二林廠今天下午失火，二林、溪湖、北斗、埤頭等消防分隊出動23輛消防水車趕往救災；榮成二林廠廠長林...

台21線桃米路段飆速141公里！春節連假一周近400車超速

台21線埔里鎮桃米路段，公告今年4月25日開始展開區間平均速率執法取締，採用新型影像辨識技術，限速60公里，未料春節連假...

婦人拿2顆10元洋蔥忘記結帳 攤商竟獅子大開口索賠5萬

桃園黃姓婦人被控偷路邊攤2顆價值10元的洋蔥，被劉姓攤商當場叫住索賠5萬元，黃表明是買太多忘了結帳，願意給他10元付清，...

影／硫酸槽車下匝道翻覆影片曝光 同路口已發生多次

魏姓男子駕駛裝載硫酸的槽車今天中午12點多在國道3號下竹南交流道時失控翻覆，距離事故發生已4小時，目前現場仍在進行吊掛作...

榮成二林廠火災撲滅 評估無重大影響

榮成（1909）位於彰化縣的二林廠今（15）日下午發生火災，消防局出動數十部消防車全力搶救。榮成表示，下午火災未造成任何...

嘉縣警局人事走馬燈 新局長未滿月又有4位分局長異動

內政部上月發布120名高階警察人事案，嘉義縣警局首位博士局長廖訓誠調保安警察第二總隊總隊長，遺缺由保三副總隊長陳明君調升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。