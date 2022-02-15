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新北新店氣爆 3桶瓦斯擺後陽台 屋主全身焦黑

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市新店區新明街一棟公寓四樓，昨天發生氣爆意外，鐵窗冷氣機全炸飛，現場滿目瘡痍，屋主56歲周姓女子全身焦黑，無生命跡象，送醫不治。消防隊在後陽台發現三桶瓦斯，其中一桶氣閥開啟、洩空，初步懷疑瓦斯桶漏氣多時未察覺，天冷密閉時發生意外，原因待鑑定調查。

新北市消防隊昨天凌晨4點14分獲報，新明街發生氣爆案，派遣21名消防員到場，發現五層樓加蓋公寓的四樓竄出火舌，撲水線搶救；火勢於4點29分撲滅，入內救出全身焦黑的周女，她無呼吸心跳，送醫不治。

氣爆威力大，屋外前陽台的冷氣機、加窗鐵窗都被炸飛，屋內的鞋子、相簿本甚至飛入對面住戶家中，周邊住戶玻璃全碎，現場慘不忍睹。當時附近住戶在熟睡，聽聞巨響驚醒，多以為是發生大地震，紛紛逃出查看，才知道是發生氣爆火災。

事發後，清潔隊進入小巷清理碎玻璃等殘骸，對面住戶餘悸猶存說「像是被炸彈炸過一樣，嚇死人」，更有死者友人趕來問「她（死者）還好嗎？」聽聞往生消息不敢置信，說「難怪我傳Line她都沒回」掩泣離去。

據調查，死者當時倒臥廁所內，廁所離瓦斯桶僅一牆之隔，瓦斯桶擺放在封閉式後陽台，旁邊有爐具等用品。經查，死者家中未有天然氣管線，均叫瓦斯桶炊煮，而瓦斯桶時效安全、未過期。

死者家屬表示，死者生前未有異狀，不清楚為何發生憾事，對死因無意見。消防隊初步懷疑，應是氣體外洩許久，由於近日天冷、下雨，不排除漏氣後未開窗空風，釀憾事。詳細原因待鑑定調查。

據悉，周女離婚後獨居，未有子女，近期剛換工作，在家附近餐飲業上班，鄰居對她的印象是個漂漂亮亮的女生，倒垃圾時都會打招呼、很親切，不清楚怎麼會發生意外。

氣爆燃燒面積約廿坪，共造成一人死亡、三人受傷，對面住戶、隔壁鄰居都遭波及，所幸均無礙。無獨有偶，前天新北市三重區也發生氣爆意外，消防局提醒，瓦斯桶應放置於通風良好位置，未使用時應將氣閥緊閉，以策安全。

新北巿新店區昨天凌晨四點多發生氣爆意外，爆炸威力大，屋外門窗全部炸飛，地面滿是玻璃碎片，滿目瘡痍；屋主全身焦黑送醫不治。記者翁至成／翻攝
新北巿新店區昨天凌晨四點多發生氣爆意外，爆炸威力大，屋外門窗全部炸飛，地面滿是玻璃碎片，滿目瘡痍；屋主全身焦黑送醫不治。記者翁至成／翻攝
新北巿新店區昨天凌晨4點多發生氣爆意外，爆炸威力大，屋外門窗全部炸飛，地面滿是玻璃碎片，滿目瘡痍；屋主全身焦黑送醫不治。記者翁至成／翻攝
新北巿新店區昨天凌晨4點多發生氣爆意外，爆炸威力大，屋外門窗全部炸飛，地面滿是玻璃碎片，滿目瘡痍；屋主全身焦黑送醫不治。記者翁至成／翻攝
新北市新店區一棟舊公寓四樓，昨天凌晨發生氣爆意外，消防隊在封閉式後陽台發現三桶瓦斯，其中一桶已洩空，初步懷疑瓦斯外洩許久，釀憾事。記者翁至成／攝影
新北市新店區一棟舊公寓四樓，昨天凌晨發生氣爆意外，消防隊在封閉式後陽台發現三桶瓦斯，其中一桶已洩空，初步懷疑瓦斯外洩許久，釀憾事。記者翁至成／攝影
新北市新店區一棟舊公寓四樓，昨天凌晨發生氣爆意外，消防隊在封閉式後陽台發現三桶瓦斯，其中一桶已洩空，初步懷疑瓦斯外洩許久，釀憾事。記者翁至成／攝影
新北市新店區一棟舊公寓四樓，昨天凌晨發生氣爆意外，消防隊在封閉式後陽台發現三桶瓦斯，其中一桶已洩空，初步懷疑瓦斯外洩許久，釀憾事。記者翁至成／攝影

氣爆

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