快訊

大甲媽九天八夜遶境時間出爐 媽祖決定4月8日起駕

嘲諷混合戰？烏克蘭「戰時總統」的216大戰迷霧

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男駕車撞倒電桿 住戶上前救援 卻見他渾身酒氣緩步下車

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

嘉義縣1名男子今天晚間駕車，延民雄鄉109縣道往北行駛，不明原因自撞路旁電線桿，隨即逃逸無蹤。電線桿倒在路中，造成14甲地區路燈大停電，詳細事故原因仍待進一步釐清。

目擊居民表示，晚間10點多突然聽到巨大撞擊聲響、路燈閃爍，出門查看發現1輛銀色休旅車停在路旁、車頭近乎全毀，長約6公尺電線桿則倒臥路中，順帶將旁邊電線都扯下來，只見1名男子緩步下車，站在騎樓下打電話，身上無明顯外傷，但卻聞到濃濃酒味疑似酒駕

附近住戶撥打110和119，但救護車到場時男子已不見蹤影，警方目前仍在擴大追查男子行蹤，肇事車輛上發現多罐汽油桶，是否與事故有關或駕駛是否酒駕仍待警方進一步釐清。所幸這起事故未造成鄰近住戶停電，現場交通管制於晚間11時許排除。

電線桿朝撞後橫躺路中，造成附近路燈一度停電。記者莊祖銘／攝影
電線桿朝撞後橫躺路中，造成附近路燈一度停電。記者莊祖銘／攝影
男子駕車撞電線桿後，車輛內安全氣囊爆開。記者莊祖銘／攝影
男子駕車撞電線桿後，車輛內安全氣囊爆開。記者莊祖銘／攝影
拖吊車晚間11時許抵達現場，將肇事車輛載走。記者莊祖銘／攝影
拖吊車晚間11時許抵達現場，將肇事車輛載走。記者莊祖銘／攝影
工程單位晚間11點多到場，試圖將電線桿扶正。記者莊祖銘／攝影
工程單位晚間11點多到場，試圖將電線桿扶正。記者莊祖銘／攝影
電線桿朝撞後橫躺路中，造成附近路燈一度停電。記者莊祖銘／攝影
電線桿朝撞後橫躺路中，造成附近路燈一度停電。記者莊祖銘／攝影

停電 酒駕

延伸閱讀

北市警明設百處路檢點擴大酒測 酒駕累犯公布姓名照片

酒駕欠18萬罰金8年不繳 房屋遭查封才驚覺「大條了」

台南龍崎空山祭現場停電尖叫不斷 緊急疏散上千遊客

基隆西岸高架橋下改造 拆電桿增休閒設施8月完工

相關新聞

紙業大廠榮成二林廠竄無名火 300坪全面燃燒出動23輛消防車

彰化縣二林鎮榮成紙業公司二林廠今天下午失火，二林、溪湖、北斗、埤頭等消防分隊出動23輛消防水車趕往救災；榮成二林廠廠長林...

台21線桃米路段飆速141公里！春節連假一周近400車超速

台21線埔里鎮桃米路段，公告今年4月25日開始展開區間平均速率執法取締，採用新型影像辨識技術，限速60公里，未料春節連假...

婦人拿2顆10元洋蔥忘記結帳 攤商竟獅子大開口索賠5萬

桃園黃姓婦人被控偷路邊攤2顆價值10元的洋蔥，被劉姓攤商當場叫住索賠5萬元，黃表明是買太多忘了結帳，願意給他10元付清，...

影／硫酸槽車下匝道翻覆影片曝光 同路口已發生多次

魏姓男子駕駛裝載硫酸的槽車今天中午12點多在國道3號下竹南交流道時失控翻覆，距離事故發生已4小時，目前現場仍在進行吊掛作...

榮成二林廠火災撲滅 評估無重大影響

榮成（1909）位於彰化縣的二林廠今（15）日下午發生火災，消防局出動數十部消防車全力搶救。榮成表示，下午火災未造成任何...

嘉縣警局人事走馬燈 新局長未滿月又有4位分局長異動

內政部上月發布120名高階警察人事案，嘉義縣警局首位博士局長廖訓誠調保安警察第二總隊總隊長，遺缺由保三副總隊長陳明君調升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。