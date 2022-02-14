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男駕車撞倒電桿 住戶上前救援 卻見他渾身酒氣緩步下車
嘉義縣1名男子今天晚間駕車，延民雄鄉109縣道往北行駛，不明原因自撞路旁電線桿，隨即逃逸無蹤。電線桿倒在路中，造成14甲地區路燈大停電，詳細事故原因仍待進一步釐清。
目擊居民表示，晚間10點多突然聽到巨大撞擊聲響、路燈閃爍，出門查看發現1輛銀色休旅車停在路旁、車頭近乎全毀，長約6公尺電線桿則倒臥路中，順帶將旁邊電線都扯下來，只見1名男子緩步下車，站在騎樓下打電話，身上無明顯外傷，但卻聞到濃濃酒味疑似酒駕。
附近住戶撥打110和119，但救護車到場時男子已不見蹤影，警方目前仍在擴大追查男子行蹤，肇事車輛上發現多罐汽油桶，是否與事故有關或駕駛是否酒駕仍待警方進一步釐清。所幸這起事故未造成鄰近住戶停電，現場交通管制於晚間11時許排除。
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