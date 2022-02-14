年初三合歡山火燒車 好心人搶救送加蛋泡麵

「那一晚風雨濃霧交加，車子著火了，一群好心人救了我們」台中市賴小姐在合歡山武嶺停車場打卡寫下大年初三的驚魂記，謝謝那夜在濃霧風雨中拿著滅火器衝過來救火、又煮了4碗加蛋泡麵給他們一家人的恩人夫妻，她想在情人節這天祝福這對來自彰化的有愛夫妻情人節快樂，也希望他們永遠幸福平安。

「因為不知道恩人的名字，只好在合歡山武嶺停車場打卡，寫下滿滿的感謝。」賴小姐說，大年初三那天他們一家人從花蓮要回台中市，走台14甲線到合歡山時，一路風雨濃霧交加，突聽到車子爆了一聲，她兒子要拍窗外大濃霧，才發現車子前方竟已燒起來，一家人趕緊衝下車。

才知道他們車子已來到武嶺停車場，可能是火光驚動了前方，濃霧中，有人竟冒著風雨，拿著滅火器，衝過來幫他們滅火，原來是在停車場的一對夫妻車上剛好有滅火器，救了他們，也讓他們車子沒全毀，後來一旁還有年輕人也加入救援行列，用頭燈協助他們查看車子線路，當時外面濃霧，根本伸手不見五指。

他們也一邊連絡道路救援，只能請道路救援將他們的車拖下山，但前幾通電話都不願意上山，說濃霧夜間上山拖車很危險，後來終於有一對夫妻的道路救援車願意上來，從快7點火燒車，到這對夫妻上山到現場都已深夜10點。

等待救援時，他們一家四口在零下溫度的車內抖個不停，又冷又餓，這時先前拿著滅火器來救援的夫妻竟默默的在他們自己車上煮了加蛋的四碗泡麵，冒著雨端過來給他們，還問他們需要暖暖包嗎？當接過那碗泡麵時，她真的感動的眼淚快掉下來，心裡還想著，現在不是缺蛋嗎？泡麵裡竟還有蛋。

她問恩人的名字和留電話，但這對夫妻不肯說，只說「這是小事」，她只知道他們來自彰化。

「看著烈火燒了車子，第一次感到人生的無助和無能為力」，再看到車上她放的北港朝天宮的平安符，覺得那是神明派來的福星幫助他們，讓他們一家平安，想想如果是在半路完全無人救援狀況，車子燒毀，一家又在零下低溫下，後果不堪設想，所以她年初五就去朝天宮拜拜，感謝媽祖護佑。