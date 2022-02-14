快訊

烏克蘭10年不加入北約？傳德國斡旋將提出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

改裝車隊欲深夜競速 南警部署瓦解

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

民眾檢舉疑似有改裝車隊前天深夜要到台南市玉井山區競速，警方接獲情資後，啟動「防制危駕指揮中心」機制，通報國道公路警察協防及各警分局戒備，研判車隊可能經過的路段，先到新化區攔截到「報馬仔」車輛，並陸續在其他轄區攔到欲前往玉井集合車隊成員，當場製單舉發改裝違規，車隊見形跡敗露，敗興離開台南市。

台南市交通大隊表示，2月12日深夜接獲民眾報案，疑有改裝車隊欲至玉井山區集合競速，警方立即研判分析車隊可能行經動線，派遣交大、玉井、白河、善化、麻豆、佳里及學甲分局於沿線部署警力，並於重要路口設立攔截點盤查。

警方於新化區及玉井區攔截到車隊14輛車，並當場舉發改裝車燈、變造車身顏色等違規，該車隊見警力部署天羅地網，即離開臺南轄區未再車聚，成功遏阻危險駕駛行徑。

市警局長方仰寧表示，將全力調閱沿線監視器，追查欲危駕車隊有無其他不法情事，對於涉嫌危駕公共危險車輛，南警絕對法辦到底。

另於2月11日深夜，交通大隊巡邏員警亦發現南區萬年五街口停車場約有30部車輛聚集，且數量持續增加，隨即通報轄區分局派員前往了解，現場清查車輛後，未發現有改裝情事，屬一般車聚。

交通警察大隊代理大隊長陳宇桓表示，日後若舉辦類似活動，宜先向當地分局知會及申請，避免民眾誤會，警方也能協助規畫交通疏導事宜。

民眾向警方檢舉，有改裝車隊欲深夜競速，台南警方部署瓦解。記者黃宣翰／翻攝
民眾向警方檢舉，有改裝車隊欲深夜競速，台南警方部署瓦解。記者黃宣翰／翻攝
改裝車輛變造車身顏色，被警方開單舉發。記者黃宣翰／翻攝
改裝車輛變造車身顏色，被警方開單舉發。記者黃宣翰／翻攝

台南 警察 監視器

延伸閱讀

加拿大警方強行執法 逮捕阻礙交通要道民眾

法國警方逮捕97人 遏止癱瘓首都抗爭

春節出遊超速傷荷包 台南過年期間共取締3209件

物流又將受干擾？美卡車司機周末可能發動抗議

相關新聞

台南安平工業區傳工廠鹽酸外洩 1人身體不適送醫

台南市南區安平工業區新義南路1家工廠，今天下午5點多發生大量鹽酸外洩，刺鼻的鹽酸味飄到隔壁工廠，造成隔壁工廠一名40歲男...

年初三合歡山火燒車 好心人搶救送加蛋泡麵

「那一晚風雨濃霧交加，車子著火了，一群好心人救了我們」台中市賴小姐在合歡山武嶺停車場打卡寫下大年初三的驚魂記，謝謝那夜在...

影／民宅火警...鄰居聽到住戶在屋內呼救 消防員救出送醫

新北市石門區一棟2層樓住宅今天傍晚傳出火警，消防人員到場滅火後，救出受困火場的男性住戶。傷者四肢灼傷，獲救時對聲音有反應...

新北老舊公寓火警 消防隊救出3人預防性送醫

新北市三重區正義北路48巷，今天下午5時39分發生住宅火警，且傳出有年長者受困，消防隊迅速撲滅火勢並救出3人，輕微吸入濃...

改裝車隊欲深夜競速 南警部署瓦解

民眾檢舉疑似有改裝車隊前天深夜要到台南市玉井山區競速，警方接獲情資後，啟動「防制危駕指揮中心」機制，通報國道公路警察協防...

73歲街友路倒雄檢二辦騎樓下 警消到場四肢僵硬已身亡

高雄73歲林姓街友，今天上午7時許倒臥在高雄第二辦公室前的騎樓下，警消獲報後到場，發現林男已四肢僵硬，明顯無呼吸心跳，初...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。