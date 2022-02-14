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改裝車隊欲深夜競速 南警部署瓦解
民眾檢舉疑似有改裝車隊前天深夜要到台南市玉井山區競速，警方接獲情資後，啟動「防制危駕指揮中心」機制，通報國道公路警察協防及各警分局戒備，研判車隊可能經過的路段，先到新化區攔截到「報馬仔」車輛，並陸續在其他轄區攔到欲前往玉井集合車隊成員，當場製單舉發改裝違規，車隊見形跡敗露，敗興離開台南市。
台南市交通大隊表示，2月12日深夜接獲民眾報案，疑有改裝車隊欲至玉井山區集合競速，警方立即研判分析車隊可能行經動線，派遣交大、玉井、白河、善化、麻豆、佳里及學甲分局於沿線部署警力，並於重要路口設立攔截點盤查。
警方於新化區及玉井區攔截到車隊14輛車，並當場舉發改裝車燈、變造車身顏色等違規，該車隊見警力部署天羅地網，即離開臺南轄區未再車聚，成功遏阻危險駕駛行徑。
市警局長方仰寧表示，將全力調閱沿線監視器，追查欲危駕車隊有無其他不法情事，對於涉嫌危駕公共危險車輛，南警絕對法辦到底。
另於2月11日深夜，交通大隊巡邏員警亦發現南區萬年五街口停車場約有30部車輛聚集，且數量持續增加，隨即通報轄區分局派員前往了解，現場清查車輛後，未發現有改裝情事，屬一般車聚。
交通警察大隊代理大隊長陳宇桓表示，日後若舉辦類似活動，宜先向當地分局知會及申請，避免民眾誤會，警方也能協助規畫交通疏導事宜。
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