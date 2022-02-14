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男不爽預付卡被斷卡打電話烙人 聚眾鬥毆罪嫌送辦
台北一名簡姓女子上網賣19張預付卡，事後違約斷卡，買家盧姓男子不爽簡女，在第二度面交時，涉嫌噴辣椒水，並打電話找來2名男子處理債務糾紛，其中王男涉動手毆打楊男，全案遭依聚眾鬥毆罪嫌送辦。
24歲簡姓女子一家四人，日前申辦共19張預付卡，並在臉書找尋買家，主動聯繫盧姓廣告主面交，以每張200元售出19張卡，獲得3800元，不料事後反悔違約斷卡，導致預付卡失效。
盧姓男子在臉書上持續下廣告招攬預付卡生意，簡女疑似因缺錢又再度找尋賣家，二度約出廣告主，2月12日晚上7時許，約定在北市大同區延平北路一家通訊行前面交，沒想到買家是同一人。
警方指出，盧男質疑簡女為何違約自行斷卡，避不見面，簡女想逃卻被盧男朝臉噴辣椒水，與簡女同行的32歲楊男出面制止。這時，盧男涉嫌打電話找來28歲王姓男子、18歲江姓男子到場，雙方談不妥，王男情緒激動下涉嫌毆打楊男。
王男供稱，楊男根本沒有誠意解決債務糾紛，才會一時氣憤打人，毆打了楊男頭部、推簡女肩膀。全案依照刑法150條聚眾鬥毆罪嫌移送士林地檢署偵辦。
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