情人節歡唱竟為上廁所打架 3人遭依社維法裁罰

台北市延平北路一家大型KTV今天爆發打架案。兩間包廂消費者在情人節消費，梁姓男子誤上隔壁包廂的廁所，導致郭男、楊男不爽，直接在包廂外毆打梁男，警方2點14分獲報，帶回3人製作筆錄，並依社會秩序維護法裁處。

警方指出，今天2月14日2點14分獲報星聚點打架案，到場雙方已無打架，311包廂26歲梁姓男子，疑似走出包廂如廁，卻沒有到311包廂的廁所，反而走到312包廂的專屬廁所；312包廂的25歲郭男、24歲楊男對此不滿，動手毆打梁男，爆發肢體衝突。