情人節歡唱竟為上廁所打架 3人遭依社維法裁罰
台北市延平北路一家大型KTV今天爆發打架案。兩間包廂消費者在情人節消費，梁姓男子誤上隔壁包廂的廁所，導致郭男、楊男不爽，直接在包廂外毆打梁男，警方2點14分獲報，帶回3人製作筆錄，並依社會秩序維護法裁處。
警方指出，今天2月14日2點14分獲報星聚點打架案，到場雙方已無打架，311包廂26歲梁姓男子，疑似走出包廂如廁，卻沒有到311包廂的廁所，反而走到312包廂的專屬廁所；312包廂的25歲郭男、24歲楊男對此不滿，動手毆打梁男，爆發肢體衝突。
全案警方依照社會秩序維護法第87條2項互相鬥毆者，帶回3人製作筆錄，並依法可裁處1萬8千元以下罰鍰。警方呼籲，民眾歡唱飲酒後如有脫序鬥毆，警方必查明嚴辦，有效確保轄區治安平穩。
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