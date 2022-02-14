影／悚！物流車斜坡倒溜 司機徒手擋車慘遭駛來公車夾死

新北市新店區昨天晚上發生司機遭2車夾死意外。從事物流運輸業的楊姓男子，昨晚貨車臨停超商前斜坡處欲送貨，下車疑沒拉手煞車，貨車倒退嚕，他察覺後異想天開用手擋車，剛好一輛公車駛來，公車司機驚見「前面有人」立刻倒車仍不及，楊男當場夾死兩車中間，送醫不治。

據調查，楊男（45歲）昨天晚上9點21分開超商專用物流小貨車，至玫瑰中國城內超商準備下貨，下車後疑未拉手煞車，待他拿送貨單準備開車廂門送貨時，赫然發現貨車正在倒退嚕，驚覺「不對勁」，急忙徒手用肉身推車，試圖不讓貨車繼續滑落。

剛好有一輛公車上坡經過，當時行經轉彎處減速通行，當公車司機驚覺「前面連人帶車正在倒退嚕」，預料可能發生車禍，立刻退檔緊急倒車；孰料貨車下滑速度飛快，物流駕駛楊男無處可逃，遭重力擠壓，夾死在公車與貨車之間。