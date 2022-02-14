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白牌車罰很大！賺100元車資 苗栗監理站罰10萬元

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗監理站偕同苗栗縣警察局交通隊人員今天上午在國立苗栗農工附近，攔查到1輛白牌車，載客3人賺100元車資，監理站依規定處罰駕駛人10萬元，吊扣駕駛執照、汽車牌照4個月。

監理站、警察局聯合稽查人員今天鎖定苗栗火車站及苗栗農工附近可疑車輛攔檢，發現一輛小客車載客3名學生至苗栗農工準備下車，經分別訪談乘客及駕駛，乘客坦承苗栗火車站至苗栗農工付費車資3人100元，監理站依規定重罰，希望遏止白牌攬客歪風，保障合法計程車司機權益。

苗栗監理站站長蘇淑賢表示，苗栗白牌車多在竹南、苗栗火車站，及學校附近違規攬客，為維護運輸業市場的營運秩序，苗栗監理站仍持續不定期、不定點會同警方加強巡查，白牌車其實是自用車，不得載客營運，也無乘客險及相關保險。

監理站呼籲民眾新冠肺炎疫情目前仍在二級警戒，如有乘車需求應選擇合法汽車運輸業，落實實聯制，千萬不要為了一時方便，而搭乘白牌車輛，若因此讓自己成為防疫破口，得不償失，且若事故發生，更是求償無門。

苗栗監理站、警察局聯合稽查人員今天攔檢到一輛自小客車違規載客，將重罰10萬元。圖／苗栗監理站提供
苗栗監理站、警察局聯合稽查人員今天攔檢到一輛自小客車違規載客，將重罰10萬元。圖／苗栗監理站提供
苗栗監理站、警察局聯合稽查人員今天攔檢到一輛自小客車違規載客，將重罰10萬元。圖／苗栗監理站提供
苗栗監理站、警察局聯合稽查人員今天攔檢到一輛自小客車違規載客，將重罰10萬元。圖／苗栗監理站提供

監理站 火車站 警察 苗栗縣 二級警戒 實聯制

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