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一日逮2嫌！新北警花許恬恬外型亮眼 民眾直呼「戀愛了」

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

因長相甜美，過去曾在網上爆紅的警員許恬恬，目前在新北市保大服務，她日前一天內查獲到兩名犯嫌，早上抓到一名詐欺通緝犯，晚上再抓一名毒蟲，認真執勤態度深獲大隊長肯定，隊上警員知悉後也大讚。

新北市保安大隊第二中隊警員許恬恬，本月7日清晨1點多，在板橋區光復橋路檢時，發現一輛轎車形跡可疑，於是主動上前攔查身分，赫然發現坐在右前座的周姓男子是一名詐欺通緝犯，旋即將他上銬逮捕、歸案。

同一天晚上8點多，許恬恬在三重區自強路四段與溪尾街路口巡邏時，發現一輛轎車疑有躲警察的跡象，再次上前攔查，詢問之下，果然發現該名女駕駛身上藏有3包安非他命（共計11.64公克），其中更有一包藏在胸罩裡，仍躲不過許恬恬的眼尖心細，警詢後將她依毒品罪嫌送辦。

據悉，許恬恬現年30歲，警專30期畢業，目前已從警達8年，去年就因績效卓越，深獲大隊肯定。她曾兼職擔任模特兒，也因亮麗外表，過去在樹林警分局服務、站交通疏導時，就被路過民眾大讚「我戀愛了」，更Po網問「怎麼認識？」

許恬恬表示，小時候就喜歡跟哥哥看懸疑推理片，知名警探「李昌鈺博士」更是她的偶像；她哥哥從警後，她被影響，決定追隨腳步一起當警察，「目前依舊很熱愛警察工作」。

許恬恬自2019年1月10日來新北市保安大隊服務，執勤態度認真，深獲肯定，日前更一天內抓到兩名犯嫌，讓同事大讚「人正又這麼會抓人，簡直太完美了！」圖／取自許恬恬Instagram
許恬恬自2019年1月10日來新北市保安大隊服務，執勤態度認真，深獲肯定，日前更一天內抓到兩名犯嫌，讓同事大讚「人正又這麼會抓人，簡直太完美了！」圖／取自許恬恬Instagram
許恬恬自2019年1月10日來新北市保安大隊服務，執勤態度認真，深獲肯定，日前更一天內抓到兩名犯嫌，讓同事大讚「人正又這麼會抓人，簡直太完美了！」圖／取自許恬恬Instagram
許恬恬自2019年1月10日來新北市保安大隊服務，執勤態度認真，深獲肯定，日前更一天內抓到兩名犯嫌，讓同事大讚「人正又這麼會抓人，簡直太完美了！」圖／取自許恬恬Instagram
許恬恬自2019年1月10日來新北市保安大隊服務，執勤態度認真，深獲肯定，日前更一天內抓到兩名犯嫌，讓同事大讚。圖／取自許恬恬Instagram
許恬恬自2019年1月10日來新北市保安大隊服務，執勤態度認真，深獲肯定，日前更一天內抓到兩名犯嫌，讓同事大讚。圖／取自許恬恬Instagram

警察 通緝

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