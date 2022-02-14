孫生媽媽淡水涉偷LV包 卻辯要交給里長

網紅「反骨男孩」成員孫生的媽媽，多次犯下竊盜罪遭判刑，今年1月10日涉嫌在新北市淡水區原德路冷氣行，偷走店員的LV包包，辯稱「要拿給里長」士林地檢署偵結，認定孫姓婦人涉犯竊盜罪，依法起訴。

孫生的媽媽因為竊盜案入獄，2020年7月1日執行完畢，不料，去年2021年1月間，在芝山捷運站幫忙推行動不便的婦人返家，卻趁機偷走婦人錢包、玉佩，遭士林地方法院判刑6月，可易科罰金。

孫生當時在IG限時動態發文，無奈提到「又來到熟悉的警局，媽媽還是一樣現行犯，現在我真的都習以為常了」，並透露母親無法克制偷竊衝動，很難勸說媽媽看病，因沒有做出傷害性的行為，無法強制就醫。

起訴指出，今年1月10日晚上6點43分許，孫姓婦人在新北淡水區原德路的冷氣空調店，偷走謝姓店員放在店內的包包，內裝有皮夾300元、5張信用卡和身分證健保卡等證件。

案發後，店家從監視器畫面見狀，衝出門追人奪回包包並報警，員工、里長、警方聯手追捕竊嫌，在距離冷氣行約350公尺外攔下孫姓婦人，詢問為何偷包？她則辯稱，撿到的，準備要交給里長，並嗆警方「我沒有偷...為什麼要慫恿員工提告。」