天冷稱想替妻補身 高雄男竊羊肉爐、鑄鐵鍋還加洗碗精

高雄近日氣溫濕冷，47歲翁姓男子想要進補卻沒錢，跑到大賣場竊取冷凍羊肉爐、黑木耳、白粥、1只鑄鐵鍋，還有清潔劑等物，賣場人員發現貨品遭竊後報警，警方到場後，循線找到還沒離開賣場的翁男，在他背包查獲大量失竊物品；翁辯稱他想幫妻子補身，卻沒帶夠錢，一時起了貪念行竊，全案依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，12日上午10時許，翁男到前鎮區一家大賣場採購，當時賣場安全部門主管發現翁男行跡詭異，懷疑在伺機行竊，沒多久就發現翁男拿了一堆物品，未結帳就步出收銀台，隨即通報警方。

警方獲報到場，根據賣場人員描述特徵，隨即找到還沒離開賣場的翁男，在他身上查獲冷凍羊肉爐1盒、黑木耳2盒、粥品2袋、鑄鐵鍋1只，另外還有清潔劑2瓶、洗碗精4瓶、酒精1瓶等，遭竊物品總值共4708元。