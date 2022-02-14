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天冷稱想替妻補身 高雄男竊羊肉爐、鑄鐵鍋還加洗碗精
高雄近日氣溫濕冷，47歲翁姓男子想要進補卻沒錢，跑到大賣場竊取冷凍羊肉爐、黑木耳、白粥、1只鑄鐵鍋，還有清潔劑等物，賣場人員發現貨品遭竊後報警，警方到場後，循線找到還沒離開賣場的翁男，在他背包查獲大量失竊物品；翁辯稱他想幫妻子補身，卻沒帶夠錢，一時起了貪念行竊，全案依竊盜罪嫌送辦。
警方調查，12日上午10時許，翁男到前鎮區一家大賣場採購，當時賣場安全部門主管發現翁男行跡詭異，懷疑在伺機行竊，沒多久就發現翁男拿了一堆物品，未結帳就步出收銀台，隨即通報警方。
警方獲報到場，根據賣場人員描述特徵，隨即找到還沒離開賣場的翁男，在他身上查獲冷凍羊肉爐1盒、黑木耳2盒、粥品2袋、鑄鐵鍋1只，另外還有清潔劑2瓶、洗碗精4瓶、酒精1瓶等，遭竊物品總值共4708元。
翁男辯稱，因最近天氣濕冷，他想要幫妻子補身，才會到賣場購物，沒料身上錢沒有帶夠，才一時起貪念行竊。但警方告訴翁男，因竊盜屬公訴罪，即使對方原諒，仍必須依照規定移送法辦。全案警詢後，翁男被依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
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