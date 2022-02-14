快訊

烏克蘭10年不加入北約？傳德國斡旋將提出

貨車疑未拉手煞車司機肉身擋車遭夾不治

中央社 / 新北14日電

楊姓貨車駕駛昨晚9時許臨停斜坡上疑未拉手煞車就下車，未料車輛下滑，楊男企圖肉身擋車，當時位於後方的公車見狀立刻倒車，仍無法及時閃避，楊男慘遭夾於兩車間，送醫不治。

新北市警察局新店分局今天表示，昨天晚間9時21分獲報，新店區玫瑰路巷口發生貨車和公車碰撞事故，警方趕抵時，發現小貨車駕駛45歲楊姓男子頭部嚴重變形，經送往台北慈濟醫院搶救，仍宣告不治。

警方初步調查，楊姓男子當時將貨車停在斜坡上，疑似未拉手煞車就下車欲卸貨，當他走到貨車後方發現車輛正下滑，便以人身擋車，此時57歲劉姓男子駕駛公車行至貨車後方，見狀立刻加速倒車，但仍因無法及時閃避而遭下滑的貨車撞上，楊男遭夾於兩車之間。

警方表示，兩名駕駛均無酒駕情事，公車上乘客也無人受傷，雙方肇事原因目前待釐清中；公車駕駛後續依業務過失致死罪嫌函送偵辦。

公車 警察

延伸閱讀

突然想採草莓 轎車橫越雙黃線撞2重機

HINO 300系列Hybrid油電複合動力商用車 隆重登場

影／花蓮72歲老婦開車突油門踩死暴衝 10秒不到連撞9車

三寶駕駛的救贖？Toyota於日本開賣防暴衝安全座墊！

相關新聞

台南安平工業區傳工廠鹽酸外洩 1人身體不適送醫

台南市南區安平工業區新義南路1家工廠，今天下午5點多發生大量鹽酸外洩，刺鼻的鹽酸味飄到隔壁工廠，造成隔壁工廠一名40歲男...

年初三合歡山火燒車 好心人搶救送加蛋泡麵

「那一晚風雨濃霧交加，車子著火了，一群好心人救了我們」台中市賴小姐在合歡山武嶺停車場打卡寫下大年初三的驚魂記，謝謝那夜在...

影／民宅火警...鄰居聽到住戶在屋內呼救 消防員救出送醫

新北市石門區一棟2層樓住宅今天傍晚傳出火警，消防人員到場滅火後，救出受困火場的男性住戶。傷者四肢灼傷，獲救時對聲音有反應...

新北老舊公寓火警 消防隊救出3人預防性送醫

新北市三重區正義北路48巷，今天下午5時39分發生住宅火警，且傳出有年長者受困，消防隊迅速撲滅火勢並救出3人，輕微吸入濃...

改裝車隊欲深夜競速 南警部署瓦解

民眾檢舉疑似有改裝車隊前天深夜要到台南市玉井山區競速，警方接獲情資後，啟動「防制危駕指揮中心」機制，通報國道公路警察協防...

73歲街友路倒雄檢二辦騎樓下 警消到場四肢僵硬已身亡

高雄73歲林姓街友，今天上午7時許倒臥在高雄第二辦公室前的騎樓下，警消獲報後到場，發現林男已四肢僵硬，明顯無呼吸心跳，初...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。